Magas szakmai felkészültség, racionális döntési képesség, empátia, pontosság, következetesség, igazságosság. Még sorolhatnánk azokat a jelzőket, amelyekkel egy vezetőnek bírnia kell. Olyannak, aki legtöbbször elsőként érkezett és utolsóként távozott egy munkaterületre. Aki a szakma minden csínjának-bínjának birtokában volt és aki értékelni és elismerni is tudta a megfelelő minőségű munkát. Dr. Kerekes Imre ilyen volt.

Két vasutas építőmérnöki, illetve felsőfokú vasúti és könyvtárosi végzettséggel rendelkező nyugdíjas párját ritkító vállalkozásba vágott bele bő egy esztendeje. A család és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Mérnöki Kamara felkérésére műszaki és helytörténeti értékmegőrzés szempontjából is megsüvegelendő könyvet tárt a publikum elé, amely dr. Kerekes Imre mérnök életét és munkásságát öleli át. Képes Gábor és Szabó Menyhért hatalmas munkával kutatták fel a dokumentumokat, szereztek személyes tapasztalatokat egykori kollégáktól, hogy a magyar építőipar szolgálatában sikeres évtizedek eltöltő mérnök életútját hitelesen tárják az olvasó elé. Munkájukat megkönnyítette és a kiadványt még hitelesebbé tette a tény, hogy a könyv névadójával baráti kapcsolatban voltak. A Magyar Építőipar Szolgálatában című alkotást a napokban kétszer is bemutatták. Elsőként május második hétfőjén a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében egykori kollégák, ismerősök és barátok előtt ismertették a szerzők, miként született meg a könyv. A hangulatos beszélgetésen a résztvevők személyes élményekkel egészítették ki a könyv névadójáról készült portrét. Dr. Kerekes Imre volt a Megyei Mérnöki kamara alapító elnöke. Ennek emlékére az elmúlt esztendőben dr. Kerekes Imre díjat alapítottak, amelyet elsőként a szerzőpáros egyik tagja, Képes Gábor okleveles építőmérnök vehetett át. Dr. Kerekes Imre nagyon sok szállal kötődött a könyv elkészültét segítő KE-VÍZ 21. zRt.-hez. Több pozícióban, így irodavezetőként, alvállalkozóként, megbízásos főépítésvezetőként, vagy műszaki ellenőrként volt részese számos beruházásnak. Hosszan sorolhatnánk ezeket a munkákat, a fontosabbak közé tartozik a Szamos-Kraszna közi víztározó, a záhonyi és nyíregyházi vasútállomás épülete, de talán a legikonikusabb a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház átépítési és felújítási munkája, amely nagy szakmai kihívást jelentett. A nyíregyházi bemutatót követően a szerzők másnap a mátészalkai könyvtárban is hasonló érdeklődés mellett tárták a jelenlévők elé a könyvet, amely e-könyv formájában is elérhető. Az érdeklődők mindkét bemutatón találkozhattak dr. Kerekes Imre Svédországban élő lányával, dr. Kerekes Nórával, aki igen sokat tett a könyv elkészítéséért.