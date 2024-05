A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja pálya- és karriertervezési rendezvényt szervezett Körei László központvezető kezdeményezésére a nappali tagozatos hallgatóknak.

Az esemény meghívott előadói a Decathlon nyíregyházi képviseletében Mucsi Gergely áruházigazgató és Szabó-Háda Enikő PR és rendezvényfelelősök voltak. Mindketten már harmadik éve visszajáró vendégek a Körei László tárgyaihoz kötődő egyetemi órákon. A közel száz fős hallgatói résztvevői csoport tagjai a Nyíregyházi Egyetem nappalis gazdálkodás és menedzsment, turizmus-vendéglátás, edző, sportszervező szakosai voltak, akik az üzleti etika és vállalatok társadalmi felelősségvállalása című kurzusokon vesznek részt.

A Decathlon képviselői vállalatuk CSR stratégiáiról, a hallgatók számára nyártól is elérhető munkalehetőségekről és a felelős üzleti gondolkodás gyakorlatairól tájékoztatták a Nyíregyházi Egyetem hallgatóit.

A társadalmi felelősségvállalás, vagy vállalati felelősségvállalás (angolul Corporate social responsibility, röviden CSR) egy üzleti fogalom.

Körei László tárgyfelelősként az üzleti etika kurzusba második éve beépíti egy-egy cég, vállalat CSR tevékenységének bemutatkozását, motivációs előadását a szemeszter tananyagába, fejlesztve ezzel a hallgatók gyakorlati készségeit.

– Az általam vezetett központ bő két és fél éve egyre szervesebb kapcsolatokat épít támogató szolgálatokkal, piaci szereplőkkel és cégekkel is. Tavaly nyáron is öröm volt számunkra, hogy tudtuk támogatni tucatnyi hallgatónk nyári munkavállalását – fogalmazott Körei László.

– Munkatársaimmal és önkéntes kortárs segítőinkkel az elmúlt időszakban sokat tettünk azért, hogy a készségfejlesztő alkalmaink, egyéni és kiscsoportos tanácsadásaink révén is támogassuk hallgatóink jóllétének számos területét. Jó érzéssel tölt el, hogy a Decathlon egyik fiatal csapatvezetője két éve még nálam tanult, így került kapcsolatba a céggel. Célkitűzés, hogy kvalifikált munkaerőként és alkotó értelmiségiként Nyíregyházát válasszák a jövőben is egyetemistáink, mi pedig sokat teszünk azért, hogy jó környezetben tanulhassanak, itt éljenek és dolgozzanak a magyar fiatalok – jegyezte meg Körei László központvezető, egyetemi oktató.