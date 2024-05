A Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület (NMKE) ezen a hétvégén rendezi meg– immár harmadik alkalommal – a mentőkutyák nemzetközi vizsgáját. Az NMKE az IRO mentőkutyás világszervezet tagja, magasan képzett és sokoldalú mentőkutyás állománya és lelkes gazdák végzik az emberi életmentést. A vizsgán az ország minden részéről és Romániából is érkező vizsgázók Mirka Necak szlovén IRO bírónő előtt adnak számot felkészültségükről. A mentőkutyás életmentés igen sokrétű, ezért a vizsga is több mentési módot érint majd.

Életmentés, kutatás, jelzés

Elsők között a romkutató mentőkutyáké a szerep, ők azok, akiket egy földrengés vagy házomlás esetén vetnek be a romok alá szorultak felkutatására. Őket a mantrailing – személyfelkutató – kutyák követik a vizsgasorrendben, feladatuk lesz most és majd éles helyzetben is az elkóborolt vagy eltűnt emberek nyomkövetése, megtalálása. Végül a területkereső kutyák következnek: ezek a magasan képzett ebek a nehezen átlátható, sűrű növényzetű területen kutatnak, feladatuk, hogy minden mozdulatlan vagy eszméletlen személyt jelezzenek. Ezt képesek akár óriási, 2 hektárnyi területen is alig 15 perc alatt végrehajtani. A nemzetközi vizsga mantrailing (személyfelkutató) nyomvonalait valós városi környezetben fektetik le a vizsgáztatók Nyíregyháza több városrészén, így Rozsrétszőlőn, Borbányán és Újkistelekiszőlőn. Az ott lakók a hétvégén több ponton találkozhatnak mentőkutyákkal és vezetőikkel. Érdemes tudni, hogy a vizsganyomok sok esetben utakat is kereszteznek, ezért a szervező NMKE kéri a térségben autózók fokozott figyelmét és türelmét. A sikeresen vizsgázó mentőkutyák olyan képességekkel és bizonyítványokkal rendelkeznek majd, mellyel a világ minden pontján bevethetők lesznek a személykeresés és kutatás területén, ezzel menthetik meg a bajbajutottak életét.