A Sóstói Múzeumfalu 2024. május elsején 10 órakor nyitja kapuit: falusi majálisra várják az érdeklődőket sok egyéb érdekes program mellett. A régi időkben a májusfa, a zöld ág a természet megújulásának szimbóluma, a legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is volt. Követve a szokásokat, lesz hagyományos májusfaállítás 11.30 órakor a Jánkmajtisi portán, ahol a megyeszerte ismert szokást a Kismargaréta és Margaréta Táncegyüttesek tagjai elevenítik fel.

A faluközpont színpadán 10.30 és 13.30 órakor a Batyu Színház előadásában több mese is megelevenedik majd.

Új állandó kiállítás nyílik 11 órakor a kállósemjéni portán, „Nagy az öble, vékony a dongája…” címmel, majd 12.00 órakor traktoros felvonulással veszi kezdetét a nyíregyházi Kelet Brass Band zenekar koncertje.

Lesz még táncház és a faluközpont programjainak sorát a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola népzene tanszakos növendékeinek és tanárainak koncertje zárja.

A Méhecske JátékTér a barabási iskolaudvaron fogadja a játszani vágyókat és nem messze onnan, a csarodai parókián óránként népiskolai tanítási órán vehetnek részt kicsik és nagyok.

A látogatók a Mézes Műhelyben mézeskalácsot díszíthetnek, kipróbálhatják a hagyományos szövést, a kocsmaudvaron pedig, felidézve a 80-as évek hangulatát virslit, sült kolbászt és házi kenyeret kóstolhatnak. Természetesen forog a kosaras körhinta is, kóstolhatnak gyógyteát a Temetőcsősz udvarán, és egész nap lovaskocsikázhatnak is az érdeklődők.

Mindezek mellett izgalmas térképes felfedező játékkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a múzeumfalu dolgozói.