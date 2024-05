– Eddig Magyarországon minden út Budapestre vezetett, mi viszont azon dolgozunk, hogy ezek az utak Debrecenbe és Nyíregyházára tartsanak. Az a dolgunk és kötelességünk, hogy lehetőséget teremtsünk az itt élőknek. Ehhez az infrastruktúra fejlesztésére, munkahelyek teremtésére van szükség. Úgy vélem, jó irányba haladunk, hiszen e térségben az elmúlt években számos óvoda, bölcsőde, út, ipari park épült, de még sokáig lehetne a beruházásokat sorolni. A fejlesztések és támogatások korábban soha nem látott mértékben érkeztek a vármegyébe. Az a tervünk, hogy egy új gazdasági zónát hozunk létre az országban, méghozzá a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc háromszögben. Ennek legalább olyan fejlettségi szintet kell elérnie, mint amit Győr képvisel. És hogy mi kell ehhez? Az érintett települések óriási volumenű fejlesztése, beleértve az autó-, védelmi és élelmiszeripart is. Szükség van modern közinfrastruktúrára is, ami szintén rengeteg feladatot hoz még a közeljövőben – tudatta Lázár János, majd e kiterjedt fejlesztési feladatrendszerbe is betekintést engedett.

Nyíregyháza az új München?

– Debrecent és Nyíregyházát gyorsvasúttal kell összekötni, a 4-es főút négysávosítása is elengedhetetlen a térség felzárkózásához, méghozzá az autópályától függetlenül. Az a cél, hogy e vidéket gazdagítsuk, és még több lehetőséget teremtsünk. Erre remek példa, hogy bár Németország fővárosa Berlin, rendkívül gazdag és dinamikusan fejlődő hely Hamburg és München is. Mi azt akarjuk, hogy Nyíregyháza és Debrecen helyzete e két német városhoz hasonlítson a gazdasági lehetőségek és a jövedelmi viszonyok tekintetében. Az embereknek is el kell hinniük, hogy ez nem egy lehetetlen vállalkozás. A térséget hamarosan Szatmárnémetivel is összekapcsoljuk, ugyanis épül az M49-es. A román szakasz építésére nem kell sokat várni, és remélhetőleg néhány éven belül a schengeni határok sem jelentenek majd akadályt. Van terv és feladat bőségesen, és bár ezek szerteágazóak, az a közös bennük, hogy mindegyik a lehetőségteremtésről szól – emelte ki Lázár János.