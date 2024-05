Május 24-én pénteken reggel vidám színekbe borul a Váci Mihály Kulturális Központ környéke. Több száz nyíregyházi iskolás tesz kísérletet arra, hogy a legnagyobb alapterületen a legtöbb gyermek rajzoljon egy időben. Ezt a különleges programot az RC Budapest-Metropolitan szervezi, melybe bevonja a nyíregyházi Kazinczy Ferenc Tagintézményt, ahol a Rotary család legfiatalabb tagjaként EarlyAct Club működik, valamint a Nyíregyházi Interact Club tagjait is. Ezen kívül a város különböző iskoláit is felkérték, hogy vegyenek részt a rekord felállításában. A rendezvényen állandó meghívott intézményként a Bárczi és Ridens tanulói is krétát ragadnak. Ezért még egy különlegessége az eseménynek, hogy épp és fogyatékkal élő gyerekek közösen fognak rajzot készíteni a Váci Mihály Művelődési Központot három oldalról körbe ölelő térburkoló kövén. A tervek szerint minimum 600 gyermek részvételét jelezték, melyből 100 tanuló fogyatékkal élő.