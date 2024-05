A középmezőnybe tartozik

Középszinten három, emelt szinten pedig négy órán keresztül írják az érettségit a vizsgázók. Bár sok az újdonság, a feladatsor szerkezete nem változott. Az első rész megoldására 45 perc áll a diákok rendelkezésére. Ebben az alapfogalmakat és egyszerű összefüggéseket kérik számon. A második nagy rész további két egységre osztható, és összesen 135 perc alatt kell a tanulóknak megoldaniuk a feladatokat. Ezen egység második fele három, egyenként 17 pontos és összetett feladványt tartalmaz, ezek közül azonban csak kettőt kell megoldani.

Dobos Eszter, a Nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium matematikatanára szerint nehézségét tekintve a középmezőnybe sorolható az idei feladatsor, amit a megfelelő felkészüléssel gond nélkül meg lehetett oldani.

– A vizsga napján folyamatosan nyomon követtem, milyen feladatok voltak az idei feladatsorban, hiszen nagyon kíváncsiak voltunk, hogyan jelennek meg az újdonságok a gyakorlatban. Összességében a várakozásoknak megfelelő kérdések voltak, az érettségi első részében megjelent a halmazelmélet, egyszerűbb százalékszámítások, és egy valószínűségszámításos feladat is, ami nagyon gyakran szerepel az érettségi vizsgákon.

Megfelelt a várakozásoknak

– A második rész is felvonultatott olyan feladatokat, amikre számítottunk. A sodrófadiagram az új alaptanterv egyik újdonsága volt, amit sokat gyakoroltunk a gyerekekkel. Az Oktatási Hivatal által közzétett mintafeladatok között is szerepelt, így biztosak voltunk benne, hogy az érettségiből sem marad ki. A diagramot nem a diákoknak kellett elkészíteniük – bár úgy vélem, ez sem okozott volna gondot –, hanem a hozzá kapcsolódó állításokat megválaszolni – engedett betekintést az idei érettségi feladatokba Dobos Eszter, aki arról is beszélt, hogyan készültek az újdonságokkal tarkított nagy megmérettetésre a tanulókkal.

– Az új alaptanterv megváltozott követelményekkel is jár, ezért volt némi izgalom. Azonban áttekintettük a változásokat, az új témaköröket, ugyanakkor a régi feladatsorokat is elővettük. A mintafeladatsor is nagy segítség volt a felkészülésben. Bár minden nagyobb újítás előtt aggódik egy kicsit az ember, én úgy gondolom, a tisztességes felkészüléssel szép eredményeket érhettek el a diákok, az új feladatsor sem gördített eléjük megugorhatatlan akadályt – tette hozzá Dobos Eszter.

Elfáradt a végére

– Sokakhoz hasonlóan kissé én is aggódtam a matekérettségi miatt – ezt már Ragu Benjámin, a nyíregyházi Kossuth-iskola végzőse mondta el lapunknak. Azt is elárulta, humán beállítottságú, így a reál tantárgyak egy kicsit mindig távolabb álltak tőle.

– Ennek ellenére úgy gondolom, a feladatsor első része egyáltalán nem volt vészes, a másodikban viszont már jöttek a nehézségek. Az utolsó szakasz komplex feladataihoz érve eléggé elfáradtam, nem vagyok hozzászokva az ilyen több órás feladatsorokhoz. Meglehetősen megterhelő három órán keresztül, gondolkozni, koncentrálni, ám annak nagyon örültem, hogy a három legösszetettebb példa közül csak kettőt kell megoldani. Időm volt mindenre, és szerintem legalább egy négyes osztályzatnak meg kell lennie – latolgatta az esélyeket Benjámin, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatná tanulmányait.