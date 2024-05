Sajnos egyre több kamasz érzi úgy, hogy elkeseredett, s túl nagy teher nehezedik rá. A probléma igen sokrétű – erről is beszélt podcastünkben Reményiné Csekeő Borbála pszichológus, a Kék Vonal szakmai vezetője, aki azzal kezdte, sokszor nem könnyű észrevenni, ha baj van, különösen a tizenéveseknél, hiszen a kilengések, a nagy bánatok, a nagy fellelkesülések eleve a kamaszkor jellemzői, ugyanakkor ezek a szélsőséges érzelmek a mindennapi életet is befolyásolják.

– Ha azt látja a környezet, hogy szélsőséges változáson megy át a kamasz, szenteljen neki pluszfigyelmet. Ha a megszokottól vagy átlagostól mélyebb érzelmi hullámvasút jellemzi a fiatalt, és egyre markánsabbá válnak a negatív érzelmek, egyre ritkább az öröm, a motiváltság a fiatal mindennapjaiban – ezek árulkodó jelek, s azért is fontos ezt észrevenni, mert a befejezett öngyilkosságok mögött sajnos gyakran hónapokig, évekig húzódnak meg a kezeletlen pszichés betegségek, leggyakrabban a serdülőkori depresszió vezethet el a tragédiáig – tudtuk meg Reményiné Csekeő Borbálától.

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány bő harminc éve működtet telefonos krízisvonalat, hogy a gyerekeknek, fiataloknak, fiatal felnőtteknek segítsen. A telefonos lelki segély alacsony küszöbű szolgáltatás, éjjel-nappal elérhető. Sőt, ha valaki nem akar telefonálni, írhat is: van egy levelezőfelületük, chatszobájuk, ahol leírhatja bárki a problémáját. A szolgáltatás ingyenes, anonim, és országosan elérhető. Szeretnék a célcsoportot megszólítani, eljuttatni hozzájuk azt az üzenetet, hogy velük bármiről lehet beszélgetni. Nem csak akkor lehet őket hívni, amikor ég a ház, és nagy a baj: bármivel kapcsolatban meghallgatják a gyerekeket.

Reményiné Csekeő Borbála elmondta, a középiskolás kornak a második fele a legkritikusabb időszak: többféle krízis csúszhat egymásra.

– Nem egyszerű elfogadni a gyerektestből átalakuló férfi-női testet, nem könnyű alkalmazkodni az elvárásokhoz, legyen szó az érettségire felkészülésről, a pályaválasztásról, az első párválasztási kísérletekről. Ezek fontos mérföldkövek, s még akkor is (lelki értelemben véve is) nehéznek számító életesemények, ha valakinek van szerető, érzelmi biztonságot nyújtó családja, egy jó osztályközössége, és nincs semmilyen betegség, esetleg egyéb olyan tényező, ami megnehezítené a felnőttkorba való áttérést.

– És ha ebben a nagyon sérülékeny időszakban jön bármilyen trauma: válás, bántalmazás, kudarcesemény, lejtőre állíthatja a fiatalt – jegyezte meg a pszichológus.

A szakember szólt arról is, hogy a digitalizációval átszőtt világunkban a gyerekek egyre magányosabbá válnak, a virtuális közegben élik meg a játékot, a barátságot, ugyanakkor ebben a közegben sok veszély is leselkedik rájuk: a kortárscsoporton belüli bántalmazások egy része itt érhető tetten. Ma már a fiatalok a párkapcsolataikat is a neten kötik, itt ismerkednek, a szórakozásaik szintúgy az online platformokra költöztek. Nem véletlen, hogy a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is az interneten indította egyik legnagyobb kampányát, amelyben színészek, zenekarok támasztották alá: van kitől segítséget kérni.

– Az, hogy mennyire mernek a tizenévesek segítséget kérni, nagyban függ attól, milyen válaszokat kaptak a próbálkozásaikra korábban a környezetüktől. Mi azt tapasztaljuk, hogy az olyan, sokféle szégyennel, stigmával övezett témákkal kapcsolatban – szexualitás, szexuális bántalmazás vagy bármilyen rossz élmény, a nemi identitás kérdései, az önsértés, a függőségek –, amelyeket nagyon nehéz szavakba önteni és felvállalni, nagyobb arányban chatszobánkban kérdeznek, s a képzett segítők a szakmai protokollok mellett egy biztonságos közegben reagálnak ezekre a témákra. Persze minden helyzet más és más, és a mi felelősségünk különbséget tenni, hogy mik azok a helyzetek, amikor ez a szint adekvát segítséget jelent. Például egy szakítás, egy iskolai kudarc, beilleszkedési nehézségek esetén pusztán attól, hogy megosztja a gyerek az érzéseit, s átbeszélheti azokat, új szempontokat kap, s ez elég ahhoz, hogy a nehézségen átlendüljön egy fiatal. De amikor már megjelennek önagresszív gondolatok, olyan tünetek, mint a teljesítményromlás, az alvászavar, az étkezés felborulása, akkor a beszélgetés célja, hogy feltérképezzük azt a személyes támogató közeget, ahova fordulhat a hívó, mert ezek nem azok a helyzetek, amiket néhány telefonbeszélgetés megold...

Kékvonal a 24 év alattiaknak: Hívj minket! 116-111. kekvonal.hu – chatelni lehet!

– Évente 1500 olyan hívásunk van, amikor valamilyen szuicid, önagresszív gondolat is megjelenik a beszélgetésben, de szerencsére ez a hívásoknak csak egy kis szelete. A legtöbb megkeresés szorongásról szól, és sokan telefonálnak az általános lehangoltságuk, a magányosságérzésük, az önértékelési problémáik miatt is. Sokaknak könnyebb névtelenül felhívni egy telefonszámot, mint időpontot kérni egy iskolapszichológushoz, vagy otthon jelezni, hogy „nekem orvosi segítségre van szükségem”, és arccal, névvel felvállalni, hogyha segítségre van szükség – magyarázta a pszichológus, miért választják a névtelenséget biztosító segélyvonalat, szakkifejezéssel élve: az alacsony küszöbű szolgáltatást, ahol képzett segítők ülnek a vonal túlsó végén.