A Nyíregyházi Szakképzési Centrum négy iskolája újulhat meg mintegy 4,6 milliárd forintos uniós és állami támogatásból, jelentette be kedden Pölöskei Gáborné Nyíregyházán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégiumban közölte a jó hírt, s elismeréssel szólt a szakképzési centrum iskoláinak munkájáról is. Kiemelte, Nyíregyháza több szempontból is országos mintaként szolgál, a centrum iskoláiban oktatott szakmák népszerűek a fiatalok körében, a szakképzés tartalma minőségi átalakuláson esett át, a duális képzés jól működik. Nem maradt más hátra, minthogy az épületek is megújuljanak: tantermeket, tanműhelyeket modernizálnak a forráskeretből. Az ünnepélyes projektnyitón elhangzott: a Bánki, az Inczédy, a Széchenyi, és a Wesselényi a fő kedvezményezettje a nagy volumenű iskolafejlesztési programnak, de a centrum másik 6 iskolája is profitálni fog belőle. – A technikai, technológiai fejlődés az iparban, a gazdaságban rohamlépésben halad, a szakképzésnek is tartania kell a tempót és megőrizni a versenyképességét, ami az oktatási környezet fejlesztése nélkül elképzelhetetlen – summázta az országos program lényegét a helyettes államtitkár.

Három pillér

Mint elhangzott, az országban összesen 96 milliárd forint jut technikumok, szakképző iskolák megújítására, s ebből a keretből Nyíregyháza sem marad ki. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár humorral meg is jegyezte, szinte „hazajár” Nyíregyházára, mindig örömmel jelent be egy-egy nagyobb fejlesztést. Elmondta, a szakképzésben óriási átalakítások mentek végbe az elmúlt években, ennek látható eredményei is vannak. A legfontosabb cél továbbra is az, hogy minőségi munkaerőt, képzett fiatalokat biztosítsanak a munkaerőpiacnak. A projektmegnyitón a helyettes államtitkár felidézte, a szakképzés 4.0 stratégia három pilléren nyugszik: a tartalom és módszertan folyamatos frissítésén, a humánerőforrás biztosításán, és 21. századi iskolafejlesztésen.

– Az első kettőn már túl vagyunk. A tartalom és módszertan megújult, sőt a technológiai fejlődéshez igazodva folyamatosan változik, és korszerűsödik a tartalom, köszönhetően az oktatóknak, akik lépést tartanak az újításokkal. Bevezettük a projektoktatást, bővült a duális képzés, s ez utóbbiban egyre több partnerre is találunk. 2020 óta duplájára nőtt a szakképzésben oktatók fizetése, újdonság a teljesítmény értékelésére alapozott bérfejlesztés, s meg kell említenem az oktatók továbbképzését is, ami szintén a minőségi képzés egyik fontos eleme. Odáig jutottunk, hogy a nyolcadik után továbbtanuló diákok körében a technikumi képzés a legnépszerűbb, 30 százalékkal jöttek többen a rendszerbe, mint a korábbi években, ezt a beiskolázási statisztikák is egyértelműen alátámasztják – sorolta Pölöskei Gáborné, aki szerint a harmadik pillér: az oktatási infrastruktúra-fejlesztések elkezdődnek, az épületek korszerűsítése, az eszközök megújítása, tovább növelhetik a fiatalok kedvét, érdeklődését.