A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása 2024. június 22-én, szombaton 22 órától június 23-án, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben, azonban a kamionstopot a szombat éjfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt az éjszakai időszakban szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik - jelentette be csütörtökön az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A felforrósodott vezetőfülkében várakozás nemcsak egészségtelen, a továbbindulás után jelentősen leronthatná a hivatásos sofőrök koncentrációs képességét is. A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja.