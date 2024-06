Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke, a párt országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatót pénteken délelőtt. Elmondta: komoly sikert ért el a Mi Hazánk Mozgalom a június 9-ei választásokon, vármegyénkben is a második legtöbb szavazatot kapták a vármegyei listán, ezzel négy mandátumot szereztek. Ígérte: a választási kampányígéreteiknek megfelelően fogják képviselni az itt élők érdekeit, különös tekintettel a gazdákra, a vállalkozókra, a munkavállalókra. A legkeményebb eszközökkel fognak fellépni az esetleges újabb akkumulátorgyárak építése ellen, hiszen a Mi Hazánk programjának egyik alappontja, hogy ezek helyett mezőgazdasági feldolgozóipart kellene építeni. Megerősítette, hogy a vendégmunkások beáramlásának is gátat fognak szabni, az adatokat, tényeket nyilvánosságra fogják hozni, mert az országban itt a legalacsonyabb a nettó átlagkereset, ami további elvándorláshoz vezethet. Fennáll a kockázat, hogy ezek a vendégmunkások tovább csökkentik a fizetéseket, ezért ez ellen is a leghatározottabban fognak fellépni.