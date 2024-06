Az építők napi hagyományok ápolásának jegyében Végh József főszervező a 2021-ben felavatott, az Ungvár sétányon található emléktáblához invitálta a vendégeket, akik a Jósaváros építőinek, tervezőknek és kivitelezőknek emléket állító helyen találkoztak. Végh József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Építész Kamara elnőke a szakma részéről osztotta meg aktuális gondolatait és emelte ki az építők nagy családjának ma is kiemelkedő feladatait és társadalmi fontosságát. A hajdani tervezők képviseletében Kulcsár Attila Ybl-díjas építész tartott szakmai szempontból is mértékadó visszaemlékezést és kisebb előadást. Az egykori kivitelező SZÁÉV képviseletében dr. Béres Géza igazgatóhelyettes nosztalgiázott, a Magyar Mérnök Kamara részéről Dancs János elnökségi tag szólt a megjelentekhez. A Nyíregyházi Városvédő Egyesület elnőkeként Cservenyák Katalin, az emléktábla korábbi elhelyezésében is közreműködő társszervezet vezetője emlékezett meg a régi és új építőkről. Az ünnepi megszólalásokat követően a megemlékezés előbbi felszólalói megkoszorúzták az emléktáblát, főt hajtottak az utóbbi időkben elvesztett régi építők, Seres Antal és dr. Radics László korábbi SZÁÉV felsővezetők és más kollégák emléke előtt.

A baráti találkozónak az Ózon Panzió terasza adott otthont, ott idézték fel az emlékeket, amihez a korábbi építők napi videófelvételek adtak hiteles hátteret. A rendezvényre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Építész Kamara, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, az IPOSZ, a VITALIS Egyesület, a NAPÉP Kft., továbbá az ART VITAL Kft. támogatásával kerülhetett sor.

A jósavárosi emléktáblánál koszorúztak

Fotók: Mikolai Márk