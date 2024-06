Ha szereti a népdalokat, szívesen énekel és szeretne részese lenni egyedül, barátokkal vagy akár kisebb-nagyobb csoporttal egy rekordkísérletnek, akkor július 12-én Vásárosnaményban a helye. Az idei Zoárd-napi Sokadalom szervezői legalább 600 fő közreműködésével bemutatott hangszerrel kísért népdaléneklés rekordjára készülnek. Várják azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a rekordkísérletben, de a helyszínen is lehetőség lesz csatlakozni az éneklőkhöz. A kezdeményezéshez már csatlakozott Puskás Peti és a Móricz Zsigmond Színház színészei, Gulácsi Tamás, Horváth Viktor és Tar Dániel is. A rendezvény felvonulással indul a Szent István parkból pénteken fél 5-kor, a rekordkísérlet pedig fél 6-kor kezdődik a sokadalom régi helyszínén a Kraszna-hídnál a rendezvénytéren. További részletek Vásárosnamény hivatalos weboldalán és facebook oldalán, a művelődési központ közösségi oldalán pedig az elhangzó dal felvétele is meghallgatható és gyakorolható.