A zenebarát közönség nagy bánatára véget ért az évad a Nyíregyházi Cantemus Kórusnál is, az évadzáró hangversenyt szombaton rendezte meg a kóruscsalád a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. A hagyományokhoz híven most is fellépett az intézmény valamennyi énekkara, valamint elköszöntek műsorukkal a nyolcadikos diákok is.

Öregbítik a város hírnevét

A Cantemus gyermekkórus műsorával kezdődött az évadzáró hangverseny, majd dr. Kovács Ferenc polgármester mondta el gondolatait. A város vezetője köszönetet mondott Szabó Dénesnek és feleségének, Ági néninek, hogy milyen sokat tettek a város kórusmozgalmának érdekében, de köszönetet mondott a kórustagoknak, a Kodály Zoltán Általános Iskola pedagógusainak és a támogatóknak is, hogy megvalósulhatott ebben az évadban is a magas színvonalú munka.

Köszönetet mondott mindazoknak is, akik az utánpótlás érdekében dolgoznak, hiszen a felnövekvő fiatalok az egyes kórusokba beépülve tovább viszik Nyíregyháza hírnevét a nagyvilágban.

– Ma is sok tehetséges fiatal szerepel majd, sok szép zenei élményben lesz részünk – jelentette ki a vármegyeszékhely vezetője, aki előre is tekintett, ugyanis a kórus­intézmény augusztusban 15. alkalommal rendezi meg a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált, amelyre az idén is érkeznek majd gyermek- és felnőttkórusok a nagyvilágból.

– További sok sikert kívánok a Cantemus családnak, és az újabb fellépésekig sok-sok pihenést kívánok a nyárra – tette hozzá befejezésül dr. Kovács Ferenc.

A műsor további részében fellépett a Cantemus Fiúkórus, az Ifjúsági Vegyeskar, a Pro Musica Leánykar, majd a búcsúzó nyolcadik osztályos diákok mutatták be műsorukat. Átadták azt a vándordíjat is, amit több évtizeddel ezelőtt Rábai Julianna zongoratanárnő alapított. Mint ismert, a Cantemus Gyermekkórusnak az a tagja kapja meg titkos szavazással az elismerést, aki az énekkari munka mellett hangszeres muzsikusként is kiemelkedően teljesített. Ezt a díjat Kalapos Ármin zongorista vehette át a szombati évadzáró hangversenyen.