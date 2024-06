Még egy hétig, azaz a hónap végéig tart a rendkívüli szünet, amit az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda-Bölcsőde és Konyha főigazgatója rendelt el.

Nem volt más lehetőség

– Mindenkit megdöbbentett, és a kétezer lelkes tele­pülésünk értetlenül áll a történtek előtt, mert két óvodapedagógust is azzal gyanúsítottak meg, hogy gyermekeket bántalmaztak. A főigazgatónak a törvény értelmében nem volt más lehetősége, mint a szünet elrendelése, mert az egyik óvónő a történtek után a kialakult légkört nem tudta elviselni és felmondott – mondta el lapunknak Kertész Zoltán polgármester.

Az intézmény fenntartójaként belső vizsgálatot is indítottak, az alapján nem volt gond az óvónővel, majd később egy másik óvónőre is panasz érkezett, mert rácsapott a gyermek kezére, megszorította a karját. Őt is nagyon megviselték az alaptalan vádak, összeomlott és táppénzen van. A rendőrség hivatalos eljárásban vizsgálja az ügyet, amit kérdésünkre a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya is megerősített.

– Amikor két óvodapedagógus kiesik, akkor az intézménybe járó 60 gyermek neveléséhez szükséges személyi feltételek már nem adottak, ezért volt szükség a szünet elrendelésére – fogalmazott a polgármester, aki azt mondta, sem ő, sem az intézmény vezetője nem állhat egyik oldalra sem, csak az igazság oldalára, ezért a hivatalos vizsgálat lezárultáig nem szeretne véleményt, következtetést megfogalmazni, de azt megjegyezte, hogy mindkét óvodapedagógus hosszú évek óta foglalkozott gyerekek nevelésével, eddig semmi panasz nem érkezett egyikük munkájára sem.

Ügyeleti rendszerben

– A rendkívüli szünet idejére a munkahellyel rendelkező szülők gyermekeinek felügyeletét az intézményben ügyeleti rendszerben munkanapokon 7 és 17 óra között biztosítják – tette hozzá a polgármester.