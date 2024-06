Sárga csillag kapta a főszerepet egy kiállításon. De haladjunk sorjában. Emléktábla emlékeztet immár Nyíregyházán a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola előtt azokra az 1944-ben deportált és elpusztított zsidó családokra, amelyek egykoron az oktatási intézmény területén és környékén éltek. A Holokauszt 80 emlékév alkalmából felavatott emlékjel közelében egyébként a járdában három botlatókő is található, amik a Szilárd család elpusztított tagjaira emlékeztetnek.



Sárga csillag: két portré a sorozatból. A sárga csillag köti össze őket

Fotó: Gazdag Mihály

Sárga csillag: kötelező volt viselni

Az emléktábla megszentelése után a Görögkatolikus Múzeumban dr. Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár főigazgatója megnyitotta a Csillag a házon, csillag a kabáton című vándorkiállítást.

– Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelen van, és engedjék meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsem azokat is, akik a hátam mögött vannak. Kevesen vannak, hiszen 78 képet szerkesztettünk be a kiállításba, azonban a csoportképek miatt kicsit többen vannak – kezdte beszédét dr. Toronyi Zsuzsanna.

– Ha ránéznek a képekre, akkor láthatják, hogy milyen különböző embereket őriztek meg a fényképek. Vannak fiatalok, és vannak idősek, vannak boldognak tűnők, és vannak megtörtek, vannak férfiak, és vannak nők, vannak szigorúan ortodox vallásosnak tűnők, és vannak olyanok is, akik szekulárisak, vagyis világi felfogásúak. Vannak köztük keresztények, akik a korszak bornírtsága (korlátoltsága, szűk látókörűsége – a szerk.) miatt az úgynevezett zsidónak minősülő, nem izraelita kategóriába kerültek. Nekik szintén fel kellett venniük a sárga csillagot, akkor is, ha adott esetben katolikus liturgián vettek részt. Szóval hadd köszöntsem őket is, ugyanis mindegyikükhöz fűz személyes kapcsolat. Barátaink, szomszédaink, barátaink barátai, családtagjaink. Egy dolog fűzi őket össze: valamennyiüknek a kabátján, a ruházatán, jól vagy kevésbé jól látható módon ott virít egy hatszor hat centiméteres kanárisárga színű csillag, amit a bal mellükön a szívük fölött voltak kötelesek viselni 1944. április 5-ét követően – folytatta a budapesti közgyűjtemény vezetője, majd szólt arról is, hogy az emberek hogyan élték meg a sárga csillag viselését.

Mint elmondta, volt, aki búcsúlevelet hagyott a csillagja mellett, mert nem tudott tovább élni a szégyennel. Volt, aki úgy döntött, hogy nem megy utcára, hiszen ezt a megszégyenítést nem viseli el. Fennmaradtak visszaemlékezések, idézetek, amik azt örökítették meg, hogy a szembejövők támogatóan rájuk mosolyogtak. De olyan feljegyzéseket is olvashatunk, hogy a szembejövők adott esetben leköpték a csillagot viselő embert. Volt olyan zsidó, aki így gondolkodott: ,,Szégyelljék magukat ők, miért én szégyelljem magam. Szégyelljék magukat azok, akik rám kényszerítik, én büszkén viselem ezt a csillagot.”