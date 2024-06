– Ilyen fogadtatásban még nem volt részem, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok – ezekkel a szavakkal reagált a szűnni nem akaró vastapsra, az állva őt köszöntő és éljenző diákokat látva Kapu Tibor. A Krúdy-gimnázium egykori tanulója, ma hazánk kijelölt űrhajósa, egy nagyon intenzív 14 hónapos kiválasztási folyamat végén arra készülhet, hogy a nemzetközi űrállomáson majd magyar kutatásokat végezzen.

Kapu Tibor kutatóűrhajós egykori középiskolájában, a Krúdy-gimnáziumban tartott előadást

Fotó: Gazdag Mihály / Forrás: Kelet-Magyarország

Űrhajós kiképzés, folyamatos tesztelés

Tibor tavaly szeptemberben már tartott előadást a középiskolában, most nem csak a mögötte hagyott hónapokról mesélt a zsúfolásig megtelt tornaterem hallgatóságának, hanem az utóbbi időszak kihívásairól is egészen addig a pontig, amíg eljött a döntés pillanata és eldőlt, ő lehet Magyarország második kutatóűrhajósa.

Mint mondta, edzés, tanulás és repülés, erről szólt az életük és minden arra készítette fel őt és három másik társát, hogy kutatóűrhajósként eljussanak a világűrbe, s ott a kutatási programot végre tudják hajtani. Mesélt arról, hogy kisgépes szakszolgálati engedélyt szereztek, repültek Gripenen, megtapasztalták a 6-7 G terhelés elképesztő erejét.

– Ezekkel a terhelések azt tesztelték, hogy ezt a G-erőt hogyan bírja a testünk, a röpképtelen helyzetekből hogyan tudjuk kivenni a gépet. A repülés nem olyan, mint az autózás, ahol ha elfáradtál, akkor félreállsz és pihensz pár percet. A repülővel ezt nem lehet megtenni, a gép 3 dimenzióban mozog, közben műszereket kell leolvasni. Folyamatosan észnél kell lenni és másodpercek tört része alatt kell a legjobb döntést meghozni – magyarázta a diákoknak Tibor az agy és döntéshozói képesség vizsgálatának jelentőségét. Különleges élményként elevenítette fel az izolációs gyakorlatot, melynek során hat napra teljesen elzárták őket a külvilágtól. Nem tudták, hol vannak, nem láttak napfényt, nem érte szél a bőrüket, azt a helyzetet szimulálták, ami a nemzetközi űrállomáson vár majd az űrhajósra, ahol össze lesznek zárva a társaikkal.

Izolációs szoba és centrifuga

– Három konténert toltak össze, ez nagyjából 48 négyzetméternyi területet jelentett, s 16 kamerával mindent rögzítettek. Azt vizsgálták, hogy bezárt környezetben bizonyos helyzetekre hogyan reagálunk, tudunk-e dolgozni, betartani a percről perce megtervezett napi beosztást, a munkát elvégezni, s hogyan tűrjük az ezzel járó stresszt – részletezte Tibor. Azt is elárulta: amikor egy-két nap után látták, hogy mindezt nem viselik rosszul, akkor az ételadag csökkentésével, alvásmegvonással nehezítették a helyzetet, de ehhez is rugalmasan alkalmazkodtak. Nem váltott ki belőlük feszültséget még az sem, hogy napi 24 órában azt a gépzajt hallgatták, ami a nemzetközi űrállomáson is hallható.