Farkas Ákos biológia-földrajz szakon tett pénteken délelőtt záróvizsgát a Nyíregyházi Egyetemen, a harmincéves fiatalemberrel még a „nagy próbatétel” előtt beszélgettünk. Megtudtuk, ez lehet az első diplomája, tavaly azonban már letette a szigorlatot, így egy éve már ő maga is gyakorló pedagógus.

Lóczibokorról írta a szakdolgozatát

– Bár Budapesten születtem, a középiskolát már itt Nyíregyházán, a Vasvári Pál Gimnáziumban végeztem. Egy nyíregyházi bokortanyán élek a szüleimmel, 2015-ben nyitottunk egy lovastanyát, ahol minden korosztály számára lehetőséget biztosítunk a lovaglásra, amit természetesen oktatunk is. Éles váltás volt Budapest után az itteni élet, de szeretem – beszélt egy kicsit magáról Farkas Ákos, aki elárulta, a szakdolgozatát is a jelenlegi lakóhelyéről, Lóczibokorról, annak geográfiai, szociálgeográfiai, valamint a demográfiai jellemzőiről írta. – Szeretem a tanyasi életet, el tudom képzelni benne a jövőmet. Egyelőre nincs párom vagy gyermekem, de ha lesz, velük szívesen élnék Lóczibokorban – fogalmazott. A beszélgetés során Farkas Ákosról kiderült, Nyíradonyban tanít, nagyon szereti az ottani közösséget, a diákjait és a kollégáit, és szívesen maradna a tanári pályán akár hosszabb távon is, bár arra azért nem vesz mérget, hogy a nyíradonyi iskolából megy majd nyugdíjba.

Záróvizsgára váró hallgatók

Fotó: Nyíregyházi Egyetem, Váczy Norbert

Vastag Alexandra a matematikatanár mesterszakos záróvizsgájára igyekezett, mikor az egyetem campusának „B” épülete előtt megszólítottuk. Lapunknak elmondta, alapszakon 2022-ben szerzett diplomát, a mesterszakos tanulmányai mellett folyamatosan tanított, előbb a Sátoraljaújhelytől nem messze található Karcsán, legutóbb pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye határán fekvő Cigándon, ő maga pedig Bodroghalomról származik, a tanító szakos diplomáját pedig még Sárospatakon szerezte meg.

– Az itteni mesterszakon már meg volt a zárószigorlat, ami egyébként ötös lett. Ma a portfólióvédés vár még rám, ez inkább egy „beszélgetősebb” vizsga, azt gondolom, ha idáig már eljutottam, nagy gond nem lehet – bizakodott Vastag Alexandra. Hozzátette, a mesterképzés négy féléve alatt sok újdonságot tanult, amiket beépített az általános iskolások matematikai képzésébe is.