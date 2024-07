Szigorú fellépés

A korábbi évekhez hasonlóan, az egyesület idei – immár ötödik – születésnapi partiján is igyekezett kitenni magáért a csapat: adománygyűjtő garázsvásárral, finom harapnivalókkal és élő zenével fogadták a látogatókat, a gyerekeknek arcfestéssel és ugrálóvárral kedveskedtek. Az ünnepi tortavágás előtt Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere köszöntőjében nagy elismeréssel nyilatkozott a telepen dolgozó egyesületi tagok és önkéntesek értékes, életekben mérhető munkájáról. Leszögezte: az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – a jövőben is minden segítséget megad ahhoz, hogy a szervezet minél eredményesebben és színvonalasabban végezhesse szerteágazó tevékenységeit, legyen szó állatmentésről, ellátásról, szemléletformálásról, edukációról, az egyesület, az önkéntesség, illetve a felelős állattartás népszerűsítéséről. Hangsúlyozta: a település jegyzőjével együtt továbbra is szigorúan fel fognak lépni az állatkínzás minden formája ellen.

Szokoli Zoltánnétól megtudtuk: a konzerv, kutyaszalámi és száraztáp mindig jól jön nekik, hiszen sok éhes szájat etetnek. – Van, aki megunt tárgyait, játékait hozza el nekünk, ezeket az adománygyűjtő garázsvásárokon értékesítjük. A nagy melegben két hűtőszekrényünk is meghibásodott, korábban pedig a főzőüst lyukadt ki, ezeket csak felajánlásokból tudjuk lecserélni. Építő- és burkolóanyagoknak, csavaroknak, szerszámoknak, kisgépeknek a kennelek telepítésénél és karbantartásánál vennénk hasznát. Ha pedig valaki a két dolgos kezét, vagyis a munkaerejét adná a jó ügy érdekében, annak is örülünk.