Életre szóló élmény volt

– Még a felkészülés alatt nigériai küldöttség érkezett Magyarországra, élén egy óriási terület hercegével, aki a kecsketenyésztéssel kapcsolatos technológiánkat szerette volna megnézni – ám nekünk ilyenünk nem volt. Felhívtam néhány barátomat, és arra kértem őket, szerezzenek kecskéket és gépeket – az így összehozott „farm” annyira tetszett az előkelőségnek, hogy megígérte: ha már kint leszek, nemesi címet kapok. Én erről teljesen megfeledkeztem, és amikor egyszer megszólalt a telefonom, és valaki közölte, hogy felturbánoznak, azt sem tudtam, miről van szó – az első három hónapban szinte semmit sem értettem, ugyanis az angoljuk semmihez sem hasonlít. Maga az avatás viszont életre szóló élmény volt, a nemesi cím pedig nemcsak hogy többször is megmentette az életemet, de bejuttatott cégekhez, minisztériumokba, s több ajtót is megnyitott előttem – mesélte.

A fiatalok optimizmusa

Dr. Kondricz Péter, aki több könyvet is írt a Nigériában töltött éveiről, néhány meghökkentő élményét is felelevenítette. Mint mondta, Lagosban tömeg van és közlekedés, tömegközlekedés azonban nincs, így sokan használnak 9 személyes minibuszokat – az első és egyben utolsó ilyen útján 20-an ültek a járműben, rajta pedig nem csak egy komplett család lógott, a fején még egy csirke is utazott… Beszélt arról a megmagyarázhatatlan optimizmusról, ami azokból a fiatalokból árad, akik úgy mennek el reggelenként iskolába, hogy nem tudhatják biztosan, hogy este hazatérnek-e: a Boko Haram nap mint nap százakat rabol el. Mesélt a menekülttáborokról, az utcára kitett gyerekekről és arról is, hogyan járult lyukas zokniban a kanói emír elé. Ám nem minden fért bele az előadásába, így megígérte, hogy a maláriáról, ami kis híján az életébe került, az elrablási kísérletekről és a voodooról egy következő alkalommal beszél majd – aki most ott volt a könyvtárban, biztosan azt az alkalmat sem hagyja majd ki.