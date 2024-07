Szerdán ünnepli a 35. születésnapját a pátrohai B. J., ám valószínűleg torta és gyertyák híján, hiszen emberölés kísérletének vádjával a nyíregyházi bv-intézetben ül – az ügyében indult büntetőeljárás keddi előkészítő ülésén távmeghallgatással vett részt. A másodrendű vádlott, a férfi nővére viszont személyesen jelent meg a Nyíregyházi Törvényszéken, ahol a mellette lévő széken a sértett, K. A. ült.

Egy óra múlva meghalt volna

A vármegyei főügyészség vádirata szerint a testvérek 2022 februárjában pénzszűkében voltak, ezért elhatározták, hogy egy autószerelő ismerősüktől pénzt fognak szerezni. A nő felhívta a sértettet és azzal az ürüggyel, hogy elromlott az autója, a testvére pátrohai házához hívta. K. A. megérkezett, a vádlottak pedig olyan pálinkával kínálták, melybe előtte kábító hatású anyagot kevertek – ettől a férfi erősen bódult állapotba került. Ezt kihasználva a vádlottak a pénztárcájából elvettek 98 ezer forintot, és szerették volna megúszni a felelősségre vonást. A magatehetetlen sértettet autóba ültették, elvitték a közelben található erdő széléhez, és a fasorban a földön fekve magára hagyták. Ekkor 5.3 Celsius fok volt, és a vádlottak belenyugodtak abba, hogy a hideg időben magára hagyott, mozgásképtelen férfi kihűlhet, s meghalhat – ez valamivel több mint egy óra múlva bekövetkezett volna. De szerencsére a férfi kis idő múltán magához tért és felhívta a feleségét, aki a segítségére sietett. Dr. Halász Ágnes főügyészségi ügyész ezt mondta, beismerő vallomás esetén B. J.-t 16 év, B. E.-t pedig 12 év fegyházbüntetésre kellene ítélni.

Pénzt akart kölcsönkérni

B. J. magabiztosan kijelentette, hogy ő korábban beismerő vallomást tett, ám dr. Gunyecz Zoltán törvényszéki bíró felvilágosította: az, hogy elmondja a saját verzióját, nem ugyanaz, mint a beismerő vallomás. – Otthon voltam az élettársammal és a négy gyerekünkkel, amikor megérkezett a testvérem, majd az ismerőse, K. A. – tudtam, hogy pénzt akar tőle kölcsönkérni, és bíztam benne, hogy én is kapok majd egy keveset. A. ittasan érkezett és hozott egy üveg pálinkát, majd amikor elfogyott, még elmentünk venni. Közben én magukra hagytam őket a konyhában, így nem tudom, hogy került a testvéremhez a pénz. Később autóval elindultunk az egyik bevásárlóközpontba, de út közben a testvérem és A. összevesztek, ezért E. megállította a kocsit és kiszállította az ismerősét. Visszafelé megálltunk ugyanott, hogy felvegyük, de már nem volt ott – mondta az I. rendű vádlott, aki 10 ezer forintot kapott a nővérétől. – Nem tudtam megakadályozni, hogy E. kitegye a sértettet az autóból, és ezt nagyon sajnálom, ahogy azt is, hogy a házamban ilyesmire sor került – tette hozzá B. J., aki dr. Gunyecz Zoltán kérdésére azt válaszolta, hogy a házukban soha nem tartottak kábítószert.

Arról is beszélt, hogy a nővérével nincsenek túl jó viszonyban, állítása szerint a nő általában csak akkor kereste, ha szüksége volt valamire.