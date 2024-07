Nyíregyháza. A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő Eötvös Gyakorlóiskola olyan lehetőséget biztosít az iskolába jelentkező és az Eötvösben tanuló gyermekeknek, amely lehetővé teszi az általános iskola első osztályába belépő kisdiáknak, hogy a kisiskolás éveket, az általános iskola felső tagozatát, valamint a nagygimnáziumi időszakot is egy alma materen, campuson belül eltöltve, érettségi után a felnőttkor küszöbét átlépve egyazon intézményben, a Nyíregyházi Egyetemen diplomát is szerezzen.

A Nyíregyházi Egyetem, mint felsőoktatási intézmény, s mint az alkalmazott tudományok egyeteme és az Eötvös Gyakorlóiskola, mint 12 évfolyamos többcélú köznevelési intézmény, egységes iskola több olyan közös oktatási – képzési programot indított vagy tervez indítani, amelynek célja egy olyan intézményi szervezeti és tartalmi fejlesztés, amely összekapcsolja a köznevelési és felsőoktatási szegmenseket és intézményesíti azt egy „campus” – jellegű lineáris intézményszervezeti, korszerű, keresett, versenyképes tartalmi valamint infrastrukturális fejlesztés és modernizáció keretein belül. A program/programok indításának és megvalósításának motívumai között szerepel az egyetem képzéseinek népszerűsítése és a középiskolás tanulók felvételijének, s a Nyíregyházi Egyetemre történő jelentkezési – továbbtanulási orientációjának a támogatása is.

A felsőoktatási és köznevelési intézményi – képzési együttműködés sokszínű és változatos területei közül az egyik, már a megvalósítás folyamatában levő program a Nyíregyházi Egyetem népszerű képzési formáinak egyikén, a repülőmérnöki szakon (pilótaképzés) azoknak a tanulóknak az orientáló bevonása, akik a 10. – 12. évfolyamokon matematika és fizika tantárgyakat tanulva az Eötvös Gyakorlóiskolában fakultációs oktatásban vesznek részt. A középiskolai képzés során az alapórákban a kötelező tananyag feldolgozása folyik, míg a fakultációs órakeret szolgál konkrétan a felvételihez szükséges plusz ismeretek átadására és elsajátítására. (A fakultációs program szaktanári reprezentánsa Airault-Uri Andrea tanárnő!) A matematika és a fizika tantárgyak „célirányos” középiskola fakultációs anyagának oktatása mellett a közös orientációs képzési programban megjelennek olyan speciális tartalmak is, mint például a repülésfizikai, a repülésmeteorológia ismeretek vagy éppen a repüléshez és repülésirányításhoz kapcsolódó szakmai angol nyelv elsajátítása is. S természetesen egyaránt részei a képzésnek az olyan gyakorlatorientált programelemek, mint például a szimulátor – gyakorlat vagy éppen a repülőtéri tapasztalatszerző látogatások is.