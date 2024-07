Huszonegy dobogós helyezésnek örülhetett az a három Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi pálinkafőzde, amelyik részt vett az idén 11. alkalommal megrendezett Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny díjátadó ünnepségén, Budapesten.



Éremeső hullott

A legimpozánsabb eredményt a Várda-Drink Pálinkafőzde tudhatja magáénak. A vásárosnaményi üzem főzőmestere, Csobolya Attila ugyanis a 3 bronz- után 6 ezüstérmet is átvehetett kiváló párlataiért, de mindenekfelett arany­éremmel jutalmazták 3 mestermunkáját – Exclusive málnapálinka (2023), Kulacs szabolcsi almapálinka (2023), Exclusive Irsai Olivér szőlőpálinka (2022) – is. Ráadásul a Várda-Drinknek ez az aranyérmes málnája gyümölcskategóriájában a legjobb minősítéssel zárt: a szakértő zsűritől Champion díjat érdemelt ki.

A másik két vármegyebeli kereskedelmi főzde közül a pálinkás világba két éve berobbant vásárosnaményi Numen Pálinka 4 ezüstérmet és 1 bronzot hozhatott haza, míg a Tarpa Manufaktúra az eltelt negyedszázad alatt begyűjtött érmeitől roskadozó vitrinje 4 bronzéremmel gyarapodott.

A díjátadó ünnepségen a versenyt szervező Pálinka Nemzeti Tanács-elnök (PNT), Mihályi László meghívására részt vett az agrárminiszter is. Nagy István beszédében kiemelte: ez a megmérettetés hozzájárul a magyar pálinkakultúra építéséhez, a fogyasztók tájékozódásának elősegítéséhez, valamint nemzeti italunk hitelének és ismertségének erősítéséhez. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ezen az eseményen választják ki Magyarország legjobb pálinkáját és legeredményesebb pálinkafőzdéjét, éppen ezért az ilyen megmérettetéseken elismeréssel kell adózni azoknak, akik e nemes italt készítik, és akik pohárba varázsolják a gyümölcsök hamisítatlan esszenciáját. Nagy István hozzátette, a pálinka több mint egy szeszes ital a magyarok számára. A pálinka ugyanis az első számú hungarikumunk, amit nemzeti kincsként tartunk számon. Az elmúlt 30 évben a magyar pálinka visszanyerte méltó rangját a gasztronómiában, a vendéglátásban és az idegenforgalomban, köszönhetően az elkötelezett főzdéknek, kereskedőknek és vendéglátóipari szakembereknek.