Szerdán írták alá a megállapodást

Forrás: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Büszkék lehetünk rájuk

– Nagy öröm, hogy a Bethlen-iskola csatlakozik a programhoz, így már három ilyen intézmény van a választókerületben – ezt már dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mondta el a jelenlévőknek. Arra is kitért, az elmúlt években számos laktanyában járt szerte az országban, és mindenhol találkozott vármegyei fiatalokkal. – Büszkék lehetünk a helyi ifjúságra, hiszen helyt állnak a rendvédelmi és katonai vonalon is, s ezt az eszmeiséget tovább erősíti majd a Honvéd Kadét Program. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a Magyar Honvédség egyik legjelesebb erőforrása. A fiataljaink a közbiztonság javítását, a haza védelmi képességének emelését szolgálják. Ez napjainkban is igen fontos: látjuk, hogy viharfelhők gyűlnek Európa egén, ezért mindent meg kell tennünk a haza védelmében. Mindehhez jól képzett honvédekre van szükség, s ennek egyik előszobája a kadétprogram – emelte ki az országgyűlési képviselő.