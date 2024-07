Finnyás, válogatós vagy neofóbiás a gyerek? Nagyon nehéz megállapítani, miért nem eszik, miért nem fogad el új ételeket, a megszokottól eltérő ízeket a kicsi. A neofóbia félelem az új dolgoktól, ez a fajta viselkedés az étkezésben is nyomot hagy, tudtuk meg Csipkés Szilviától. Az evészavarokkal és táplálkozási nehézségekkel foglalkozó szakember podcastadásunkban arról beszélt, az étkezés életünk szerves része, létfenntartásunk alapja, a legtöbb embernek magától értetődő tevékenység, azonban vannak, akiknél biológiai vagy pszichés okokból nehézséggel jár. Hozzátette, muszáj ezzel foglalkozni, mert a gyerekpopuláció 40 százaléka küzd valamilyen evési rend­ellenességgel, márpedig a tápláltság szorosan összefügg az egészségi állapottal, a növekedés ütemével, a gyermek fejlődésével.

Válogatós a gyerek vagy valamilyen táplálkozási nehézséggel küzd? Csipkés Szilvia táplálkozási nehézségekkel foglalkozó szakembert kérdeztük meg

Fotó: Km/ Gazdag Mihály



Válogatós? Tárjuk fel az okát, hogy miért?

– Lehetnek organikus okai, ha nem eszik rendesen a gyerek, állhat a háttérben koraszülöttség, vesebetegség, táplálékallergia (glutén, tej), ez utóbbi gyakorivá vált a gyerekeknél. A felsoroltakon kívül mindenképp meg kell említeni a pszichés tényezőket is: egy költözés, a szülők válása, a családi kommunikáció, de egy rossz táplálkozási emlék (zsarolás, jutalmazás étellel) is kiválthatja az ételek elutasítását – fűzte hozzá a szakember.

Majd kitért arra is, megváltozott a családok szerkezete, nagyon sok a mozaikcsalád, s nem biztos, hogy a két szülőnél egyformák az étkezési szokások. Másik probléma, hogy a mai családok nem vagy csak alig ülnek le közös étkezésekre, időhiány miatt keveset főznek otthon, így a gyerekeknek nincs lehetőségük megismerni az ízeket, a különböző fogásokat. Régen a generációk együtt éltek, főzött a nagymama, az édesanya, s ez nagyban segítette a sokféle étel, a változatos ízek megtapasztalását. Egy gyereknek az is furcsa lehet, ha valamelyik szülőt diétázni látja, nem érti, miért nem eszi az asztalnál mindenki ugyanazt, ez is generálhat egyfajta zavart a kisgyermek étkezésében.

– Már az anamnesztikus felvétel során rákérdezünk a szülés és a szülés előtti állapotra is, például az édesanya milyen diétát követett, vagy az apuka milyen étkezést folytatott, hiszen ezek is fontosak lehetnek, sőt, érte-e a babát valamilyen traumatikus élmény születése közben, természetes úton vagy császármetszéssel jött a világra. A későbbi táplálkozást nagyon sok minden befolyásolja, azonban nem kell rögtön evészavart kiáltani, ha a gyerekünk eltér az átlagtól – jegyezte meg a műsorban a szakember, aki a kisbabáknál kiemelte a hozzátáplálás fontosságát. Merthogy az is gond, ha túl sokáig anyatejes egy baba, s későn ismeri meg a ízeket, a pépes, a puha, a darabos ételeket, azok megrágását. Ezeken a folyamatokon át kell esniük, nyugodtan engedjék az anyukák, hogy ücsörögjenek az etetőszékben a kicsik, maszatoljanak, ismerkedjenek az ételekkel, hiszen így tanulják meg, hogy valami édes, sós, keserű, puha, kemény, félpuha, érdes, sima.

Ezt követően a 2–4 éves korig terjedő időszakban majd úgyis elkezdenek szelektálni, s kiderül, hogy mit szeretnek jobban, és mit nem. Egyik nap elfogadják az ételt, a másik nap nem eszik meg ugyanazt, de ne csodálkozzanak ezen sem a szülők, ugyanis egyfajta ételt 8–15-ször kell kínálni ahhoz, hogy elfogadja a gyerek, és finomnak érezze.