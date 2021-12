– Igény még olykor van a kiállítások rendezésére, de én magam már nemigen foglalkozom a szervezéssel. Úgy látom, az emberek ma már mindent digitális módon intéznek el, pedig egészen más dolog élőben látni valamit, s akár még meg is tapogatni a vásznat, ha meglehet. Egy-egy összejövetel alkalmával vállalom, hogy képet készítek 20-30 perc alatt, persze egy aránylag egyszerű témára kell gondolni, s nem bonyolult kompozícióra. A szervezők akár még ajándéknak is felajánlhatják a képet. Így került például az egyik szlovák kormányfőhöz egy alkotásom. Sőt, Szlovákiában jó kapcsolatot ápolok a művészetkedvelő Rudolf Schuster egykori államelnökkel, aki szereti a képeimet és szívesen hallgatja operaénekes feleségemet. Ez a jó kapcsolat még most is tart. Rengeteg képemet ajándékozta európai államelnököknek, kapott festményt Gorbacsov is, most pedig Heinz Fischer osztrák politikusnak készítek egy alkotást – folytatta Nagy Enzoe Zoltán, akitől végül azt is megkérdeztük: lehet-e megrendelésre alkotni, vagy csak ha jön a múzsa csókja? – Erre a kérdésre Szász Endrével tudok válaszolni. Azt nyilatkozta, hogy csak a dilettánsoknak van szükségük ihletre, a művészet nekünk itt van a zsebünkben. Egy festőben kell lennie annyi profizmusnak, annyi kurázsinak, hogy ha felkérik, akkor meg tud festeni egy adott pillanatban egy képet. S ez lehet akár egy érdekes absztrakciója is a művész pillanatnyi lelkiállapotának. MML