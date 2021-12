Érdekes előadásokkal, ünnepi filmvetítéssel, énekes áhítattal az új esztendőben is folytatódnak a ­Rókahegyi Görög Esték programjai.

Az előadások minden hónap első keddjén 17 órakor kezdődnek a rókahegyi görögkatolikus kápolnában. Január 4-én a zsidó vallási naptárról és a fő ünnepekről tart előadást Somos Péter újságíró. A további rendezvényeken szó lesz többek között a római katolikus egyház naptárának sajátosságairól és ünnepeiről, de az érdeklődők hallhatnak előadást az evangélikusok és a reformátusok ünnepeiről is, valamint megtudhatják azt is, a magyar görögkatolikus egyház hogyan ápolja Szent István emlékét.