Leendő, illetve pályakezdő színészek, filmesek, látványtervezők érkeznek Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Újvidékről, az ELTE-ről és Kaposvárról augusztusban Csengerbe, hogy tíz napon át tanuljanak, új utakat keressenek s találjanak.

A CSAK! fesztivál és workshop szakmai vezetője a Kossuth-díjas színésznő, rendező Eszenyi Enikő, aki, mint lapunknak elmondta, sokat köszönhet a térségnek, amit nagyon szeret, és amihez sok szállal kötődik.

Közös munka

– Csengerben születtem, a mai napig élnek itt rokonaim, barátaim, s azok az értékek, amelyek belém ivódtak, alapjaiban meghatározták az életemet, s bárhol is jártam a világban, velem voltak. Gyakran jártam itt az előadásaimmal, nagy megtiszteltetés volt, amikor díszpolgárrá avattak, és aztán meghívtak a várossá válás 30. évfordulójára. Ezen az ünnepségen Forján Zsolt polgármester az önkormányzattal egyetértésben felajánlott használatra egy ingatlant, ami a CSAK! Csengeri Alkotó Központ otthona lett. Így az idén harmadszor rendezhetjük meg a CSAK! Fesztivál és Workshopot – ez utóbbi Csehov Sirály című művén alapszik, ilyen kurzust korábban Washingtonban, Prágában és a Vígszínházban is tartottam. Ebben a fiatal rendező, Trepljov és szerelme, Nyina, a leendő színésznő új színházi formákat keres, akárcsak a CSAK!-osok.

– A workshop alatt együtt dolgozunk, a résztvevők az egyéniségüket bátran felvállalva közösen gondolkodnak. Sokat jelentenek nekünk az itt élők, ezért az egy hét alatt született munkánkat nekik is mindig bemutatjuk – így lesz ez most is. Az előadást augusztus 12-én 19 órától láthatják az érdeklődők, akik vándorolhatnak velünk, hiszen több helyszínen folyik majd az előadás.

Kiváló alkotóktól tanulhatnak

– A színházi installáció kurzus Elektra alakjára épül, és a kiváló macedón író, Sasho Dimoski vezeti, az írówork­shop résztvevőivel ugyancsak nagyszerű alkotók, Visky András és Nagy András írók foglalkoznak majd, a filmkészítés folyamataiba pedig Táborosi András operatőr vezeti be a fiatalokat. A workshopra határon innen és túlról érkező résztvevők kiváló alkotóktól tanulhatnak – velünk lesz Antal Csaba díszlettervező, Molnár Karesz médiaszakértő, Ruff-Kiss Ágnes beszédtechnika-tanár és Töreky Zsuzsa színésznő is. A hallgatók mindannyian magukkal hozzák a saját kultúrájukat, így egymástól is sok inspirációt kaphatnak – mondta Eszenyi Enikő, aki méltán lehet büszke a CSAK! csapatára, hiszen a fiatalok a napokban befejeződött Magyar Színházak 34. Kisvárdai Fesztiválján nagy sikerrel mutatták be A test történetei című Visky András-darabot.

Koncertek, előadások

– A workshopokba a nézők is bepillanthatnak, hiszen lesznek nyílt napok, és számos kísérőprogram is várja az érdeklődőket. A kiváló színésznő, Szilágyi Csenge első rendezése Ödön von Horváth Kasimir és Karoline című darabja, amit augusztus 13-án és 14-én láthatnak a nézők a CSAK!-házban, s a produkció résztvevői között olyan hallgatók is vannak, akik 3. éve részt vesznek a CSAK!-on.

– A nyitónapon, augusztus 4-én 19 órától a nézők találkozhatnak Mester Dávid zongoraművésszel és zenekarával, akik sziporkázó melódiákat hoznak Csengerbe a XVIII. századi Bécsből. Egy nappal később Csányi Sándor a Hogyan értsük félre a nőket? című népszerű előadásával érkezik, augusztus 6-án Kincses Veronika lép fel, 7-én Szűcs Nelli Fedák Sári izgalmas életén vezeti végig a nézőket, 11-én pedig Dés Lászlót hallhatják a csengeriek és a városba látogatók – mondta el a programról Eszenyi Enikő, aki arra biztat mindenkit, hogy nézze meg az előadásokat, s hallgassa meg a koncerteket.

Programok

Augusztus 4.: Mester Dávid zongoraművész és zenekara

Augusztus 5.: Hogyan értsük félre a nőket? – Csányi Sándor estje

Augusztus 6.: Kincses Veronika estje

Augusztus 7.: Szűcs Nelli Fedák Sári-estje

Augusztus 11.: Dés László-koncert

Augusztus 12.: Sirály – kurzuselőadás

Augusztus 13–14.: Ödön von Horváth: Kasimir és Karoline