Gyönyörű dallamok csendülnek fel hétfő este Nyíregyházán a római katolikus templomban, s ezzel megkezdődik a XIV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Mesterkurzus. Szabó Dénes Kossuth-díjas karnaggyal, a kórustalálkozót szervező Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójával beszélgettünk a kétévente megrendezendő fesztiválról, amelyet sajnos 2020-ban a pandémia miatt nem lehetett megtartani.

Már csak néhány nap van hátra, s kezdődik a kórusfesztivál és a mesterkurzus. Hol tartanak az előkészületek?

Egy-egy fesztivál megrendezése hosszú időt vesz igénybe. Már két éve elkezdődtek a bizonytalan tapogatózások a koronavírus-járvány miatt, s aztán ahogy közeledtünk az idei évhez, egyre intenzívebbé és gyorsabbá vált a sok-sok szervezési feladat. A felgyorsulás az utóbbi egy hónapban szinte már elérte a „forráspontot”, hiszen hajnaltól estig tart a munkaidő számunkra, s ezerféle dolgot kell megoldani. Úgy látom, hogy jól állunk a szervezéssel, talán még jobban, mint a négy évvel ezelőtti fesztivál előkészítésekor, hiszen a tapasztalat nagyon sokat segít. A nehézség inkább az, hogy amit 25 évvel ezelőtt egy telefonnal és szóbeli ígérettel el lehetett érni, az ma már nem működik, ma már mindent pontosan, precízen adminisztrálni kell. Ilyen szempontból megnövekedett a munkánk, de a tapasztalatok segítenek, s tudjuk, hogyan kell a legrövidebb úton a legjobb eredménnyel dolgozni. Ami negyedszázaddal ezelőtt még nem volt fontos, napjainkban nagy hangsúlyt kap: ismerjük a külföldi énekkarosok ételérzékenységét, s így készülünk a fogadásukra, ahol vendéglátás van. Hihetetlen mértékben megnőtt az allergiások száma az utóbbi évtizedekben, amin én még csak 1986-ban mosolyogtam, hogy finn énekkar mennyi fajta allergiával küszködik, az most már nálunk is jelen van.

Mennyiben lesz más az idei fesztivál a korábbi évek rendezvényeihez képest?

Először is azt szeretnénk, hogy rendezésben, szervezésben ugyanolyan jó legyen, mint a korábbi években, s legyen emlékezetes is mindenki számára. Lehet, hogy még jobb is lesz, mint az eddigiek, mert kiváló énekkarok jönnek Nyíregyházára, illetve a megyébe. A korábbi évekhez képest abban lesz más az idei, hogy nem a kórusok jelentkeztek a fesztiválra, hanem mi hívtuk meg az együtteseket, ezért a versenyt most nem rendezzük meg. Nekem ez személy szerint nagyon fáj, mert mindig a versenyen énekelnek a legjobban a kórusok, de nem láttuk most helyesnek, hogy a jó énekkarokat kiválogatva elkezdjük azokat egymás ellen versenyeztetni. Inkább azt szeretnénk, hogy nagyon felszabadult, barátságos legyen a hangulat, a légkör. Más lesz még abban is, hogy az énekkarok elé szeretnénk szakmai kihívást állítani, így két világhírű karmestert, a svéd Gary Gradent és az észt Aarne Saluveert hívtuk ide, hogy délelőttönként az itt lévő kórusoknak tanítsanak meg néhány műsorszámot, amit majd a záró gálán az együttesek közösen elénekelnek. Ebben van egy kis kockázat is, hogy vajon pár nap alatt milyen színvonalra lehet megtanítani a különböző énekkarokat. Augusztus 20-án a gálahangversenyen majd kiderül.

Mi alapján kapták a külföldi kórusok a meghívást, honnan az ismeretség?

A hozzánk érkező kilenc énekkarból nyolc először vesz részt a nemzetközi kórusfesztiválon. A Törökországból érkező ifjúsági vegyeskar már volt egyszer itt ambíciózus fiatal karnagyuk vezetésével, ők kérték, hogy ismét eljöhessenek hozzánk. A többi kórussal régóta ápolunk barátságot. Az észt kórussal több külföldi versenyen – például Helsinkiben, Arezzoban, Londonban – is találkoztunk. Az amerikai kórussal is találkoztunk már különböző megmérettetéseken, míg a macedón kórussal énekeltünk is együtt Skopjében. A görögök egyik vezetője részt vett zsűritagként a nyíregyházi kórusversenyen, most a leánya hozza el az énekkarát. Az olasz kórussal hat éve hangversenyeztünk együtt Rómában, sőt a karnaggyal együtt ültem most a zsűriben, amikor júliusban az olasz fővárosban szerepeltünk. A baszk énekkar vezetője is többször járt már Nyíregyházán, mi is voltunk többször Baszkföldön, szoros kapcsolatban vagyunk vele. Ő ajánlotta figyelmünkbe a katalóniai gyermekkart. A debreceni Lautitia kórust jól ismerjük, júliusban is együtt versenyeztünk velük Goriziában, a kölcsönös tisztelet és barátság jellemzi kapcsolatunkat. Bár közel vannak, mégsem voltak még Nyíregyházán.

Nemcsak Nyíregyházáé a fesztivál, hanem az egész megyéé, hiszen több vidéki településen is fellépnek az együttesek. Miért fontosak ezek a vidéki szereplések?

Az elmúlt ősszel is ott lehettünk sokadik alkalommal a tolosai nemzetközi versenyen, s meg kell hogy mondjam, a legszebb emlékeink az úgynevezett vidéki fellépésekről vannak. A versenyek ugyanis mindig feszült a légkör, mindenki nagyon izgatott, s mivel sok énekkar van jelen, egy kórus kevesebb figyelmet és szeretetet kap. A vidéki helyszínek ezért is fontosak, mert ott lehet jól megismerni a híres magyaros vendégszeretetet, amelyet magam is nagyra tartok, és soha nem gondoltam volna, hogy ekkora jelentősége van. Mindezek mellett utalnom kell arra is, hogy a helyszínek idegenforgalmi szempontból is jelentősek. Aki a híres nyírbátori református templomban énekelhet, egy életre szóló élményt kap, s ha megnézi a történelmi sétányt és a templomokat, láthatja, milyen szép kis város. Nagyecseden a megye legnagyobb református temploma fogadja az énekkarokat, Tokajban a zsinagóga felújított épületében csendülnek fel a dallamok, s ha már ott vagyunk, a boráról híres várossal is megismerkednek a vendégek. De különleges helyszín Vállaj, Tiszadada, Nyírbogát gyönyörű temploma is, s a lakosságból áradó szeretetről mindenhol csak a legjobbat mondhatom.

Karvezetői kurzust is tart, mellette ügyelnie kell a fesztivál zavartalanságára, gördülékenységére. Megosztható-e a figyelem ebbe a két irányba, s lesz-e energia mindehhez?

A Nyíregyházi Cantemus Kórus egyik nagy erőssége, hogy a szervezetet irányító csapat húsz éve együtt van hihetetlen mennyiségű tapasztalattal. S amit korábban fesztiváligazgatóként nekem végig kellett szerveznem, azt most már a szervezésben részt vevő kollégáim tulajdonképpen már maguktól is tudják intézni. Nekem legfeljebb annyi a dolgom, hogy megnézzem, hol akadt el egy kicsit, s ha kell, igazgatóként beleszólok vagy segítek. Már négy évvel ezelőtt is örömmel tapasztaltam, hogy a mesterkurzus kemény igénybe vétele mellett is a dolgok jól mennek. Arra szoktam felhívni a figyelmet, hogy fontos az előre gondolkodás. Aki előre tud gondolkodni, az kevésbé követ el hibákat. Mi pedig már, ahogy említettem is, két éve előre gondolkodunk.

Sok-sok hangverseny lesz az egy hét során. Ha ki kellene egyet-kettőt emelni, melyek lennének azok?

Na, ez nagyon nehéz kérdés. De ha mégis ki kell emelni kettőt, akkor az úgynevezett Kontinensek hangjai elnevezésű nyíregyházi koncerteket emelném ki a Kodály-iskolában. A sok jó kórus közül kettő énekkart, az amerikai kórust és az észt leánykart szeretnénk bemutatni a zenebarát közönségnek egy-egy önálló koncert keretében. Ilyenkor a házigazda énekkarok is ott vannak, a Cantemus Gyermekkar köszönti az amerikai kórust, a Pro Musica Leánykar tagjai pedig köszöntik az Észt Televízió Leánykarát. Azt gondolom, ez a kóruséneklés legmagasabb szintje lesz, ami szép és jó a kóruséneklésben, mindaz most megmutatkozik. A gálahangversenyt is hadd említsem meg a Continental Arénában. Mindenkinek úgy kell készülnie, hogy énekelni is fog, hiszen a hagyományainkhoz híven szeretnénk a közönséget bevonni az éneklésbe is, együtt énekeljük majd az István, király című rockopera népszerű himnikus dalát. Tóth Péter Cantate Domino című nagyszabású műve is felcsendül a gálán, ezt a szerzeményét fiúkórusra, gyerekkórusra, felnőtt kórusra és rézfúvós zenekarra komponálta. Nyíregyházán ilyen formában először hallhatja a művet a közönség.

Mit vár az idei fesztiváltól? A fesztivál végén mikor lenne elégedett?

Azt várom a fesztiváltól, hogy a hét napja alatt a világ összes zűrös dolgát felejtsük el. Kevesebbet szeretnék a covidról és maszkokról beszélni és hallani. Az lenne a legjobb, ha a közelünkben lévő háború miatt sem kellene aggódnunk, minden a zene körül forogna. Bízzunk abban, hogy a művészet, s ezen belül a zene – főleg az együtténeklés segítségével – még ebben is békét tud teremteni. Ha a vendégeink jó hírét viszik Nyíregyházának és Magyarországnak, valamint a magyar kóruskultúrának, akkor biztosan elégedett leszek. S nagyon szeretném, ha mindazok, akik ebben részt vettek, segítettek, közreműködtek, mind úgy érezzék, hogy ez egy nagy ünnep volt, s hozzájárultak Nyíregyháza népszerűsítéséhez. Ha ezt így közösen érezzük, akkor elégedett leszek.

A XIV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Mesterkurzus programja napról napra

Augusztus 15., hétfő

20:00 óra: A karvezetői mesterkurzus nyitó hangversenye Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban

A fellépők: Napsugár Gyermekkórus, Cantemus Fiúkórus, Cantemus Gyermekkórus, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar

Augusztus 16., kedd

16:00 óra: Koncert a nyíregyházi zsinagógában

A fellépők: Észt Televízió Leánykara (Észtország), Veus Gyermekkar (Spanyolország), Coro Musicanova (Olaszország), Nyitnikék Gyermekkar

20:00 óra: A fesztivál ünnepi nyitóhangversenye a Kodály Zoltán Általános Iskolában

A fellépők: Baszkföldi Ifjúsági Vegyeskar (Spanyolország), Cantemus Gyermekkar, Pro Musica Leánykar, Cantemus Vegyeskar

Augusztus 17., szerda

10:00-13:00 óra: Workshop – műhelymunka Gary Graden, Szabó Soma és Aarne Saluveer vezetésével

Megyejárás – vidéki hangversenyek

18:00 óra: Vállaj, római katolikus templom

A fellépők: Lautitia Gyermekkar (Debrecen), Észt Televízió Leánykara (Észtország), Baszkföldi Ifjúsági Vegyeskar (Spanyolország), Pro Musica Leánykar

18:00 óra: Nyírbátor, református templom

A fellépők: Boğaziçi Ifjúsági Vegyeskar (Törökország), MKC Leánykar (Macedónia), Chórεs Leánykar (Görögország), Cantemus Fiúkórus

18:00 óra: Tiszadada, református templom

A fellépők: Coro Musicanova (Olaszország), Veus Gyermekkar (Spanyolország), Napsugár Gyermekkar

Kontinensek hangjai (I.)

19:00 óra, Nyíregyháza, Kodály Zoltán Általános Iskoléa

A fellépők: Salt Lake Vocal Artists (USA), Cantemus Gyermekkar

Augusztus 18., csütörtök

20:00 óra: Folklór est, Nyíregyháza, Kossuth tér

A fellépők: a fesztivál kórusai

Augusztus 19., péntek

10:00-13:00 óra: Workshop – műhelymunka Gary Graden, Szabó Soma és Aarne Saluveer vezetésével

Megyejárás – vidéki hangversenyek

18:00 óra: Tokaj, Kulturális és Konferenciaközpont

A fellépők: MKC Leánykar (Macedónia), Baszkföldi Ifjúsági Vegyeskar (Spanyolország), Salt Lake Vocal Artists (USA), Cantemus Vegyeskar

18:00 óra: Nyírbogát, református templom

A fellépők: Chórεs Leánykar (Görögország), Veus Gyermekkar (Spanyolország), Cantemus Gyermekkar

18:00 óra: Nagyecsed, református templom

A fellépők: Lautitia Gyermekkar (Debrecen), Boğaziçi Ifjúsági Vegyeskar (Törökország), Coro Musicanova (Olaszország), Nyitnikék Gyermekkar

Kontinensek hangjai (II.)

19:00 óra: Nyíregyháza, Kodály Zoltán Általános Iskola

A fellépők: Észt Televízió Leánykara (Észtország), Pro Musica Leánykar

Augusztus 20., szombat

19:30 óra: Gálakoncert, Nyíregyháza, Continental Aréna

A fellépők: a fesztivál kórusai

Augusztus 21., vasárnap

18:00 óra: A karvezetői mesterkurzus záróhangversenye

Nyíregyháza, Kodály Zoltán Általános Iskola

A fellépők: Cantemus Gyermekkar, Pro Musica Leánykar

képaláírás:

Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy

Fotó: Sipeki Péter