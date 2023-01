Mint beszámoltunk róla, vasárnap a Stefánia-palotában a Magyar Kultúra Napja Gála díszvendégeként Bereg kultúrájával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A rendezvényen adta át a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kultúra Lovagja elismerő címeket, köztük két kiváló vásárosnaményi szakembernek.

Bereg népművészetét kutatja

Példamutató etnográfusi életművéért kapott lovagi címet Felhősné dr. Csiszár Sarolta, aki 1975-ben lett a vásárosnaményi Beregi Múzeum dolgozója, majd vezetője és etnográfusa. Több évtizedes muzeológusi tevékenységét színvonalas és látványos állandó és időszaki kiállítások, programok, publikációk és előadások jelzik. 1985-ben szerzett egyetemi doktori címet, fő kutatási területe Bereg népművészeti hagyományai. Kutatómunkájának eredményeként jelent meg a Keresztszemes minták Beregből határon innen és túl című, valamint Az egykori Beregi Református Egyházmegye templomai határon innen és túl című kötet. A 2007-ben a felújított Tomcsányi-kastélyban megnyílt Bereg kincsei állandó kiállítás Az Év Múzeuma 2007 pályázaton elnyerte a Magyar Nemzeti Múzeum Különdíját. Vásárosnamény Pro Urbe díjasa, tevékenységét Eötvös-emlékplakettel, Károli Gáspár-díjjal és Mikecz-emlékéremmel is elismerték – derült ki a méltatásából.

Kimagasló eredmények

Bereg kultúrája és életminősége fejlesztéséért kapta meg a lovagi címet Kiss B. Zoltán, aki az elmúlt évek egyik legsikeresebb családi vállalkozását tudhatja magáénak.

A lovaggá ütés pillanatában Kiss B. Zoltán

Fotós: BALKÁNSZKY VIKTOR

Mint a laudációban is elhangzott, ehhez nemcsak jó üzleti érzékre volt, van szükség, hanem olyan hozzáadott értékre is, amelyet a Bereg iránti elköteleződése, a vadászat iránti szenvedélye és az abból adódó világlátása, életszemlélete eredményez. A hagyományok átadása, a kulturális javak őrzése területén is kimagasló eredményeket ért el, amelyet a 2021-ben létrehozott Felső-Tisza Völgye Minőségi Védjeggyel elismert Természet és Vadvilág – Dioráma Kiállítás és Természetismereti Centrum, valamint a vállalkozói Prima díja is bizonyít.

Eszközökkel és anyagokkal segíti civil szervezetek, önkormányzatok kulturális programjainak megvalósítását. A térség falvaira gyakorolt hatása példaértékű. Vállalkozásának is egyik alappillére és célja, hogy túl a minőségi termékeken és szolgáltatásokon, maradandó értéket is teremtsen.

KM