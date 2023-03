A halál és az újraszületés is szóba kerül azon az előadáson, amit Szilágyi Róbert, Láma Ole Nydahl által felhatalmazott tanító tart a tibeti Gyémánt Út buddhizmusról 2023. március 25-én 15 órától a nyíregyházi Labor Caféban (Benczúr tér 19.). Az előadó válaszol kérdésekre is, továbbá lesz meditáció is.