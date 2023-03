Díszlánc a Lisszaboni Földrajzi Társaságtól, díszpolgári oklevél Nagykállótól, díszpolgári gyűrű Kállósemjéntől és Nyíregyházától, Pro Hungaria kitüntetés, egy üveg Tokaji bor a 69. születésnapra. Mindezek a tárgyak dr. Kállay Kristófra, a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény alapítójára emlékeztetnek. A Szuverén Máltai Lovagrend vatikáni nagykövete hagyatékát gondozó intézmény a megalapításának 30. évfordulója alkalmából ünnepi programsorozat rendez, s megnyitásként „Alapítónkra emlékezve” címmel kamarakiállítást rendezett az alapító hagyatékából. Azonban nemcsak XX. és XXI. századi relikviákat láthatnak mindazok, akik felkeresik a Kállay-házat, hanem az 1848/49-es szabadságharchoz kötődő szablyák, emlékérmek, oldaltáskák és tölténytáskák is várják a látogatókat. A házigazda intézmény ugyanis „Fényesebb a láncnál a kard” címmel Kulcsár Róbert magángyűjteményéből is készített egy összeállítást a márciusi forradalom évfordulója alkalmából, s a két kamaratárlatot pénteken nyitották meg.

A vendégeket Dohanics László, a Kállay Gyűjtemény vezetője köszöntötte. Felidézte a közgyűjtemény megalapításának huszonötödik évfordulóját, amit az akkor még otthonul szolgáló Nyírvíz Palotában rendeztek meg, a harmincadikat pedig immár a patinás Kállay-házban, sokkal modernebb körülmények között ünnepelhetik. Utalt arra is, hogy az alapítóra emlékeztető kiállítás egy hathónapos ünnepi sorozat első állomása, míg március idusán, a forradalom évfordulóján családi napra várják az érdeklődőket.

Ünnepi beszédet dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mondott.

– Mindig örömmel jövök a Kállay-házba. Sokan még emlékezhetnek rá, hogy milyen körülmények voltak itt 6-10 évvel ezelőtt, s lám, mi lett belőle. Valamennyiünknek öröm ez a gyűjtemény, a hagyatékot ápoló múzeum különdíjat is kapott, méltó helyen vannak ezek a tárgyak. Ugyanakkor érdekes és színes programokkal várják az itt dolgozók a vendégeket, ilyen a mostani két kiállítás is. Gazdag ez a gyűjtemény, ami folyamatosan gyarapodik, és remélhetőleg a gyűjtemény anyaga a jövőben is növekedni fog – mondta többek között a város vezetője, majd így folytatta:

– A Kállay család tagjai erősen kötődnek a vármegyéhez és Nyíregyházához, rendszeresen felkeresik a gyűjteményt, büszkék és elégedettek a látottakkal. Az egykori családtagok közül hadd utaljak dr. Kállay Rudolfra, a Kállay-ház építtetőjére, az Erzsébet Közkórház első igazgatójára, és Kállay Miklósra, aki a vármegyében főispán volt, majd hazánk miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Fontos kérdés, hogy az itt megtalálható értékek hogyan jutnak el az emberekhez. Ezen a téren kiemelkedő munkát végeznek az intézmény dolgozói, s elkötelezettségük biztató a jövőre nézve. A városi értéktár része egyébként a Kállay-ház, a Kállay-gyűjtemény, Kulcsár Róbert magángyűjteménye is. Kívánom, hogy még sokszor látogassanak el ide – tett hozzá dr. Kovács Ferenc.

A két kiállítást dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő nyitotta meg. Először is reményét fejezte ki, hogy sokan meglátogatják majd az intézményt minden korosztályból és minden társadalmi rétegből.

– A Kállay család tagjai sokat adtak a megyének és Nyíregyházának, de sokat is kaptak, lokálpatrióták voltak. Személyesen ismerhettem Kállay Kristófot, sokat mesélt nekem a régi időkről. A családtagok most is szeretik Nyíregyházát, ahol őrzik és ápolják a család szellemi örökségét és a tárgyi hagyatékot. Harmincéves a Kállay Gyűjtemény – egy generáció felnő ennyi idő alatt –, mindenki büszke lehet rá – jelentette ki a politikus, majd elmondta gondolatait Kulcsár Róbert magángyűjteményéről is.

– Ezek a tárgyak látleletet adnak egy korról, visszatükrözik egy kor szellemiségét. A magyar történelemben 1848 és 1849 sorsfordító évek voltak, ezzel az időszakkal kapcsolatban két gondolat fogalmazódik meg bennem. Először is hirdették a szabadság eszményét és a polgári átalakulást, valamint a hazaszeretet, a tulajdonviszonyok átalakulását, a közteherviselés bevezetését. Másodszor politikai szabadságjogok kötődnek e két évhez: a népképviseleti országgyűlés megvalósítása, a felelős minisztérium létrehozása, a sajtószabadság megvalósítása. Ide tartozik a függetlenség eszméje, a Habsburg-ház trónfosztása. Végül Kossuth Lajos azt az álmát nem tudta megvalósítani, hogy Magyarország meghatározó hatalom legyen a Duna mentén, később a középhatalmat úgy sikerült elérni, hogy Deák Ferenc vezetésével kiegyeztünk az osztrákokkal. Kívánom, hogy az előttünk álló harminc évben még sokszor találkozhassunk ilyen rendezvényekkel, e gondolatok jegyében megnyitom a két kiállítást – mondta dr. Vinnai Győző.

