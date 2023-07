A színházi fesztivál lázában égett kilenc napon keresztül Kisvárda, ugyanis 2023. június 23. és július 1. között rendezték meg a Magyar Színházak 35. Kisvárdai Fesztiválját. A versenyprogram előadásait Balogh Tibor dramaturg, színikritikus, a fesztivál művészeti tanácsadója válogatta. A színházi seregszemle idei díszvendége a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház volt.

Érkeztek magyar nyelven játszó színházak többek között Temesvárról, Szabadkáról, Újvidékről, Kézdivásárhelyről, Kassáról, Székelyudvarhelyről, Kolozsvárról, Sepsiszentgyörgyről, Marosvásárhelyről, Nagyváradról, Csíkszeredából, Zentáról és Komáromból is.

A kilenc nap alatt huszonhat színpadi produkciót láthatott a hűséges közönség három helyszínen. A programban nyolc versenyen kívüli darab is szerepelt, egy előadással pedig a határon túli színészhallgatók is készültek. A színésztréninget idén Bélai Marcel és Kozma Gábor Viktor színész-rendezők vezették, a kritikusjelöltek workshopján pedig a színházi kulisszatitkokba avatták be a fiatalokat a szakemberek.

Szombat este a díjak átadásával, valamint a Déryné Társulat előadásával befejeződött az idei fesztivál. A záróünnepség előtt a művelődési központ melletti parkban kötéltáncosoknak tapsolhatott a közönség. A magyar Usakova Anna trike-on, a venezuelai Gilbert Takamura magasdróton mutatta be tudását, gitáron a kisvárdai Batthyányi Zente kísérte őket. Az artistaművészek a drótkötélen áthozták azt a maszkot, ami április 15-én Budapesten átkelt a Duna felett kifeszített drótkötélen is ifj. Simet László artistaművésznek köszönhetően. A maszk egyébként a görögországi Epidauroszból, az ókori amfiteátrumból érkezett Budapestre, majd Kisvárdára, szimbolizálva azt, ahogy a generációk átadják egymásnak a kultúrát. A maszkot az artistáktól Nyakó Béla, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza igazgatója vette át.

A fesztivál záróünnepségéről nemsokára részletesen is beszámolunk.

Fotók: M. Mmagyar László