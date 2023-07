Nyíregyháza 1 órája

Gyalog galopp a Rózsakertben

A Spamalot című musicalt az angol abszurd humor legendás képviselői, a Magyarországon is népszerű Monty Python csoport tagjai alkalmazták színpadra, mégpedig ikonikus filmjük, a Gyalog galopp nyomán, előadásukban azonban felhasználják más ismert művek motívumait is, zenés változatuk egyszersmind musicalparódiává is válik.

Csáki Alexandra Csáki Alexandra

A valószerűtlen poénok virtuózai semmibe veszik az ismert dramaturgia fordulatokat és hagyományos színpadi megoldásokat. Mint az a világsikerű film ismerői számára nem titok, a darab Arthur király és a Kerekasztal lovagjainak középkori legendáját meséli el – a szerzőkre jellemző pimasz frivolitással. A történetben egyebek mellett megjelennek a világ leghülyébb ajtónállói, a gyilkos nyúl vagy a fekete lovag, aki levágott végtagokkal már kiegyezik a döntetlenben, a végső cél pedig nem kevesebb, mint hogy szereplőink megtalálják a titokzatos Szent Grált, amely birtokosát égi és földi szerencsével és boldogsággal ajándékozza meg...

A nagysikerű musical 2005-ös New Yorki-i bemutatója után tizennégy Tony-jelölést kapott, melyek közül hármat el is nyert.

A nyíregyházi közönség Keszég László rendezésében, a Móricz Zsigmond Színház társulata jóvoltából ismerkedhet meg a mulatságosan vergődő angol lovagok hihetetlen kalandjaival augusztus 12-én, szombaton 20.30-tól a Rózsakert Szabadtéri Színpadon. KM

