„Deviáns látásmód, túlzó csodálat, mitikus elfogultság nélkül művészi alkotás sem létezik.” Bodor Ádám erdélyi magyar író megállapítása tökéletesen ráillik a festészetben és virágkötészetben egyaránt egyedi nézőpontra, különleges produktumokra törekvő Kerezsi Anita munkásságára is. A 30 esztendős, kétgyermekes fiatalasszony felnőttkora óta él s alkot Budapesten. Az Arioso luxusvirágüzletben kreatív csokraival, műtermében, kiállításain pedig festményeivel vívja ki a szakmabeliek és az érdeklődők elismerését.

Közösségi oldalának háttér- és profilképe is sokatmondó. Előbbi az idei, V. Flora Kupa virágkötészeti versenyen közönségdíjat nyert munkáját ábrázolja, utóbbin a Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelepen a közelmúltban készített Reggeli rohanás című festményével látható. Szakmai életútja nyitott könyv az érdeklődők előtt, arról viszont nem árulkodik a virtuális életrajza, hogy több szállal is kötődik vármegyénkhez.

Olykor hazahúz a szíve

– Tyukodon nőttem fel, édesapám és a bátyám ma is ott él, hűséges előfizetői a Kelet-Magyarországnak. Amikor csak tehetem, meglátogatom őket. Jólesik visszatérni a faluba, felidézni gyermekkorom megannyi emlékét, a csodálatos élővilágot, a szép tájat, ami már akkor megfogott. Emlékszem, milyen vidáman békáztunk a tóparton, hogyan kerestünk menedéket a nagyi szoknyája mellett a viharok idején, milyen jóízűen csipkelődtek egymással a szomszédok, amikor összesereglettek a házunk előtti kis padnál. Hatodikos koromig koptattam a padot a helyi iskolában, mi tagadás, elég különc voltam. Remekül elvoltam a saját világomban, szemlélődtem, rajzolgattam. A szüleim válása után édesanyámmal Porcsalmára költöztünk, s érettségi után meg sem álltam Budapestig. Izgalmas volt a nyugodt miliőből belecsöppenni a pezsgésbe. Egy csapásra megváltozott az életem: rám talált a szerelem, új barátokat szereztem, a családalapítás mellett pedig jutott időm a tanulásra, a művészeti szárnypróbálgatásra – mesélte.

Sokoldalú alkotó lett

Elmondta azt is, autodidakta módon kezdett képregényeket rajzolni, majd a festészet felé fordult, hajtotta az önkifejezés vágya. Az első absztrakt és tájjellegű képsorozatát egy szingapúri zongoraművész vásárolta meg, ez hatalmas lendületet adott neki a folytatáshoz. Közben kedvet kapott a virágkötészethez, ami szintén nagy kreativitást igénylő munka. Egy kis üzletben kezdett gyakorolni, a virágok illatával együtt szívta magába a tudást. Lelkesedésének és tehetségének köszönhetően pár éve már Magyarország egyik legnívósabb lakberendezési és virágüzletének büszke, megbecsült alkalmazottja a Király utcában, s tagja a budapesti művészvilágot csokorba gyűjtő Fészek Művészklubnak.



Kérdésemre, hogyan készül s mitől lesz igazán páratlan egy Kerezsi Anita készítette alkalmi virágcsokor, a Flora Kupa közönségdíjasa így válaszolt: amitől egy jó riport a legolvasottabb, egy séf étele a legfinomabb, egy festmény pedig a legkifejezőbb, vagyis attól a titokzatos és szükséges plusztól, amit az alkotó tehetsége, szenvedélye, kreativitása, egyéni stílusa révén hozzátesz a munkája gyümölcséhez.

A legnagyobb elismerés

– Miután a megrendelő elmondja, milyen csokrot szeretne, kinek és milyen alkalomra, körvonalazódik a fejemben, hogyan lehetne azt személyre szabottan összeállítani, ügyelve a harmóniára, változatosságra, újszerűségre. Csak természetes anyagokkal dolgozom, sosem teszek pénzt, röviditalt vagy plüssfigurákat a kompozícióba. Igyekszem ráérezni a ki nem mondott kívánságokra, és várakozáson felül teljesíteni azokat. A legnagyobb elismerés a virágcsokrok és a festmények esetében is ugyanaz: látni, amikor a szemlélőknek tátva marad a szájuk a csodálattól.