Tárgyak kavalkádja

– A múzeumnak, amikor létrejön, három igazi feladata van; a gyűjtemények folyamatos gyarapítása, feldolgozása, majd ezt követően azt a közönség elé tárni, vagyis közkinccsé tenni – fogalmazta meg a Kállay Gyűjtemény küldetését dr. Ulrich Attila. Nyíregyháza alpolgármestere, aki korábban a gyűjtemény vezetője volt, azt mondta: az a múzeum, amelyik nem tud gyarapodni és a gyűjteményi körébe tartozó relikviákat összefogni, az lemarad a világban és a világtól. Ezzel pedig lemarad a társadalom is, nem kapnak olyan információt a régmúlt történéseiről, melyek meghatározzák mindennapjainkat. Szólt Kállay Istvánról is, aki ugyan nem a nagykállói Kállay család tagja, de a professzor nagyon sokat tett azért, hogy a Kállay Gyűjteménybe a hagyatékának egy jó része bekerüljön, így most a Japánban tanárként töltött éveinek emlékei is a tárlat részét képezik.

– Ha szétnézünk a tárgyak között, igazi nagy kavalkádot látunk, mert tematikus sorrendbe vannak kitéve. Lehet itt rácsodálkozni az élet különböző szegmenseiből könyvekre, szobrokra, iratokra és családi fotókra, olyan dolgokra, amelyek régen fontosak voltak a Kállay családnak, akikről nem kell külön elmondani, hogy az őstörténet óta milyen kiemelkedő, és fontos szerepet játszanak Magyarország történetében – folytatta a történész.

Kitért arra is: az újdonságok magukban hordozzák annak az esélyét, hogy új látogatókat is vonzanak az intézménybe, hiszen nagyon fontos mérce, hogy a feldolgozott anyagokat mennyi érdeklődőnek tudják bemutatni.

Jövőre világtalálkozó lesz

– Akkor van igazán értéke a térség, a vármegye és a város történetét bemutatni, ha azt nagy összefüggésben tesszük. A történelem nem csak tanítómester, hanem ismétli is önmagát. Az ember 6000 éve ugyanazt a genetikát hordozza, az életérzései, örömei, bánatai, az életről kialakult felfogása korszakonként lehet más és más, de emocionálisan ugyanazok, s ezek irányítják az embert, ahogy az őseinket, minket is. Éppen ezért nem árt néha bölcsen gondolkodni, viselkedni és felhasználni mindazt a tudást, amit az elődeink megszereztek – mondta dr. Ulrich Attila, és mindenkit invitált a közművelődési intézménybe, mert van mit látni, lehet és érdemes is ezekből az anyagokból tanulni, inspirálódni.

A Kállay-leszármazottak elköteleződését jól jelzi, hogy 2024 augusztusában Nyíregyháza ad otthont a Kállayak világtalálkozójának, amelyre a világ minden tájáról már 154-en jelezték részvételüket. Az első napon a Kállay Gyűjtemény, a második napon pedig Kállósemjén lesz a rendkívüli találkozó helyszíne – tudtuk meg Dohanics Lászlótól.