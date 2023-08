Negyven éve, 1983. augusztus 18-án mutatták be Budapesten, a városligeti Királydombon Szörényi Levente és Bródy János István, a király című rockoperáját, amelynek szövegkönyve Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján készült. Az előadás óriási siker volt, a végén elhangzó Himnusz után harminc percen át tapsolt a közönség. A darabot augusztus 21-én Újfehértón adták elő - Varga Miklós is fellépett. Ott is vastapssal köszönte meg a nívós produkciót a hálás publikum.