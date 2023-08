Megszentelték az új kenyeret

Hagyomány már a település életében, hogy István király ünnepén a történelmi egyházak képviselői megszentelik és megáldják az új kenyeret. Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkész és Bacsó János görögkatolikus parókus megszentelte az új kenyeret, majd a befejezőáldás után szétosztották a résztvevők között a felszeletelt „életet”.

A képviselő-testület a kiemelkedő társadalmi, gazdasági, közszolgálati, tudományos, oktatási, egészségügyi munka elismerésére „Tiszalök Városért” kitüntető díjat alapított. Ebben az évben a kitüntetést dr. Balogh Ilona vehette át.

Dr. Balogh Ilona Tiszalökön született, iskoláit is itt végezte. Gyermekkori álma teljesült, amikor első jelentkezésre felvették a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ahol 1972-ben orvosdoktori diplomát szerzett. 1971-ben házasságot kötött Katona Gáborral, aki szintén tiszalöki születésű. 1973-ban megszületett Gábor fia, majd 1977-ben Fruzsina leánya. Az egyetem elvégzése után a MÁV Területi Egészségügyi Központnál dolgozott mint üzemorvos. 1974-ben az akkori tanácselnök hívására hazajött, akkori döntését azóta sem bánta meg. Később általános orvostanból szakvizsgázott. 2002-től 2006-ig önkormányzati képviselőként dolgozott Tiszalökért.

Az egészségügyi miniszter 2006-ban Pro Sanitate díjjal ismerte el kiemelkedő szakmai munkáját. Az eltelt évtizedek még jobban összekapcsolták a tiszalökiekkel, a gondjaikban és örömeikben is egyaránt osztozott.

Megértés, együttérzés

„A mondás ugye azt tartja, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában. De én nem is akartam próféta lenni, csak megértő, együttérző ember, aki a hozzáfordulókon a lehető legjobban akar segíteni” – vallja dr. Balogh Ilona.

A díjat Gömze Sándor polgármester, Cserés Csaba alpolgármester és Csikósné Juhász Erika jegyző adták át. Az ünnepség az 58 éves múltra visszatekintő Tiszalöki Népzenei Együttes műsorával fejeződött be – tájékoztatta lapunkat Tölgyesi Attiláné, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója.