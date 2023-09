A Kelet-magyarországi Tájházak Regionális Találkozóját augusztus 26-án rendezték meg Kálmánházán. Az „Élő tájházak – emlékezet és aktivitás” elnevezésű konferencián szakmai szempontból tartalmas előadásokat hallhattak az érdeklődők, akik az elhangzottakból inspirációt meríthettek az elkövetkezendő projektjeikhez, további munkájukhoz.

A leltározás fontossága

– A Tájházszövetség új tagjaként nagy élmény volt hallgatni a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum osztályvezetője, Karsai Henriett előadását, aki Átgondolt gyűjteményfejlesztés címmel mutatta be munkájukat.

– A továbbiakban szó esett még a leltározás fontosságáról is. Ezt követően ötlettárjelleggel a Csicsóka Tájház (Biharkeresztes), a Gazdaház (Hajdúszoboszló), a Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye (Nagyrábé), a Rozsnyai Gyűjtemény (Létavértes) és a Tiszadadai Tájház képviselői osztották meg tapasztalataikat.

Bemutatkoztak a házigazdák is

– Délután Kálmánháza is bemutatkozott: Nagy Tamás vezetésével az érdeklődők megtekintették a helytörténeti gyűjteményt és a szabadtéri géptárat. A kálmánházi házigazdák köszönik a kiváló szervezést Korompai­né Mocsnik Mariannának, a Tájházszövetség kelet-magyarországi elnökségi tagjának, valamint a segítséget a támogatóiknak: a Kálmángép Kft.-nek, a Földesi Kertészetnek, a helyi önkormányzatnak és Kotricz Attila polgármesternek – tájékoztatta szerkesztőségünket Farkas-Jakab Eszter szervező.