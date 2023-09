Nem akármilyen szakmai munka jellemzi majd a foglalkozásokat, ugyanis a rendezvény végén, vasárnap a saját műveiket vezényelhetik majd a zeneszerzők. Mindebben a partnerük a Cantemus Vegyeskar lesz. A rendezvény fő szervezője Kutrik Bence zeneszerző, aki az elmúlt években sok-sok energiát fektetett olyan koncertek megszervezésébe, amelyeken a kortárs magyar zeneszerzők együtt mutathatták be szerzeményeiket.

A saját művüket vezénylik

Azokon a hangversenyeken is aktív szerepet vállalt a Cantemus Vegyeskar, ugyanis Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével mutatta be a művészeti együttes az utóbbi néhány évben született kórusműveket. A workshopon a kortárs magyar zeneszerzők maguk tanítják be művüket a vegyes karnak, és a workshop zárásaként szeptember 17-én 16 órától rendezendő koncerten a Kodály-iskola dísztermében fel is állnak a karmesteri pódiumra, s dirigálják a nyíregyházi énekkart.