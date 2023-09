Marik Sándor ajánlója

Az 1300-as évek megyei történetébe kalauzolja az olvasót C. Tóth Norbert és Németh Péter történészek most megjelent könyve, amely az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kiadásában látott napvilágot. Azt mutatja be, hogy két várjobbágyi származású család – a Megyeriek és a Rádiak – hogyan küzdött a nemesi létért. Három perről van szó, amelyek országbírók előtt zajlottak 1364–1378 között. A történet lényege: I. Lajos király hűséges alpohárnokmesterének – aki paszabi földbirtokos volt – adományozta a szomszédos Rád és Hárommegyer földjeit (a mai Tisza­rád és Vasmegyer területének egy részét). Az érintettek ebbe nem egyeztek bele, és szövevényes perek kezdődtek több mint háromszáz tanú meghallgatásával. A harmadik per végén jártak sikerrel.

Olyan kivételes esetről van szó, amelynek minden ítéletlevelét teljes szövegében ismerjük. Ráadásul vannak élő örökösök, akik közül a kulcshelyzetben lévő Megyery Pált még 2007-ben kereste fel Németh Péter múzeumigazgató, s megtekintette a birtokában lévő, hatszáz évesnél régebbi iratokat. Meggyőzte az idős mérnököt, hogy engedje át azokat megőrzésre a megyei levéltárnak. Tíz évig tartott a ritka, jelentős részben latin nyelvű iratok szakszerű feldolgozása, mire a történész szerzőpáros közzétehette azokat. Így lehetővé vált, hogy megismerhessük az 1300-as évek magyarországi igazságszolgáltatásának fontos szeletét, illetve megyénk történelmének egy újabb részét.