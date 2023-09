Michael Oakeshott brit filozófus ugyanis "On being conservative" (A konzervativizmusról) címmel 1956-ban publikált esszéjében próbálja meghatározni álláspontját: Mit jelent a "konzervatív" a modern társadalomban? Egy ilyen alapvető kérdés megválaszolása, úgy tűnik, hogy a konzervatívoknak mindig is nagyobb nehézségeket okozott, mint a progresszív áramlatok képviselőinek. A konzervatív gondolkodás hívei ezért előszeretettel hivatkoznak arra, hogy a konzervativizmusnak nincs átfogó ideológiája. Ehelyett olyan értékeket hangsúlyoznak, mint az értékek és a hagyománytisztelet, amelyek a politikának határt szabnak. Vajon mindez szükségszerűen a modernitás elutasításához vezet? Oakeshott a konzervatív gondolkodást inkább a plurális világ megőrzéseként értelmezi, amely a modernitásban jut csak igazán érvényre. A régi megőrzése és az új formálása, a tegnap és a holnap közötti közvetítés teszi Oakeshott írásait inspiráló forrássá mindazok számára, akik alternatívát keresnek a már jól ismert ideológiák mellett.

