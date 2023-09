A tavalyi sikere után idén újra megrendezik Mátészalkán az Adolf Zukor Filmfesztivált, amely a fiataloknak szól elsősorban. A szervezők nagyon elégedettek a jelentkező pályaművek mennyiségével is.

Már lázasan készülnek a fesztivál szervezői, hiszen pénteken az Adolph Zukor Filmszínházban 13.30-kor kezdetét veszi a kétnapos filmünnep, amelynek minden rendezvénye nyilvános és ingyenes - hangsúlyozza az egyik fő szervező, Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, aki a fesztivál programját is sorolja.

Két nap, 27 rövid film

- Az ünnepélyes megnyitó után a Zukor teremben nyilvános beszélgetést hallhatnak az érdeklődők Hargittai László filmvágóval szakmai karrierjéről, munkáiról és a filmvágói szakma jelenéről. A versenyfilmek első napi vetítésén a Tony Curtis teremben 15.15-től 17 rövid mozit láthatnak a nézők, akik a helyszínen osztott szavazólapon voksolhatnak is a nekik legjobban tetsző alkotásra.

- Eközben a Zukor teremben Szász Attila rendezővel lesz nyilvános beszélgetés szakmai karrierjéről, munkáiról és gondolatairól, a filmrendezői szakma aktualitásairól. Fél öttől Bokor Balázs Hollywood híres magyarjai könyvét mutatja be. Miközben 17 órától a Tony Curtis teremben indul Dungeons and Dragons: Betyárbecsület című filmének vetítése, a Zukor teremben Koltai Róbert színművésszel találkozhatunk, akit filmjeiről, szerepeiről kérdez majd beszélgetőtársa. A mozikertben zene vezeti föl a 19.45-kor kezdődő nagy játékfilmek vetítését.

Snittek egymás után

- Az Adolf Zukor Filmfesztivál második napján, szeptember 23-án 10-órától a Tony Curtis teremben folytatódik a további tíz versenyfilm vetítése, szintén közönségszavazati lehetőséggel. Ez idő alatt a Zukor teremben nyilvános beszélgetésen ismerkedhetünk meg Králl Kevin filmrendezővel, szakmai karrierjével, munkáival, amelyek közül levetítik, Ha egy kék lufi lennél című több fesztiválon díjnyertes kisfilmjét. A filmrendezőt Gryllus Dorka színművésznő követi majd, aki szakmai karrierjéről, s a filmszínészi szakma jelenéről vall.

- Egy újabb snitt után 11.30-tól az Indiana Jones és a sors tárcsája kerül a középpontba a Tony Curtis teremben. Első sorban az ifjú filmeseknek szól 12.15-től a Film - Történet - Vizualitás - Tervezés című prezentáció, amelyben Varga Árpád Zsolt mutatja be a gyakorlati használatát egy operatőr filmtervező applikációnak.

Kávéházi nagy döntő

- Ekkor már a Képes Kávéházban javában zajlik majd a Magyar Hollywood vetélkedő országos döntője, melynek eredményhirdetése után közös ebédre látja vendégül Mátészalka önkormányzata a vetélkedő résztvevőit.

- Pontban negyed háromkor megkoszorúzzák Adolph Zukor emléktábláját a Zsinagóga falán, hogy a filmszakma óriása előtti tisztelgést követően sor kerüljön az ünnepélyes fesztiválzáróra, amelyen kihirdetik, s le is vetítik, melyik négy filmet ítélte a szakmai zsűri a idei filmfesztivál legjobbjának - fejezte be Bokor Balázs.