Közösek a célok

– A múzeumok eredetileg az értékek megőrzése miatt jöttek létre, ez egészült ki később a kutatással és a tárgyi emlékek mindenki számára érthető módon bemutatásával. Az ő munkájukhoz azonban szükség van a nagyobb régiók támogatására is. Örülök neki, hogy rengeteg közös célunk van, és eddig is hatékonyan dolgoztunk együtt. A változó világunkban különösen meg kell becsülnünk az értékeinket, hogy azokat az utánunk jövő generációknak is bemutathassuk – hívta fel a figyelmet az alpolgármester.

– Az együttműködési megállapodás öt kiemelt pontot említ, de én ebből is kiemelném az értékgyűjtést, a múzeumfalu rendezvényeihez csatlakozást és az együttműködést a pályázatokban – ezt már Rémiás Tibor mondta el a jelenlévőknek, aki arra is rávilágított, hogy Nyíregyházán eddig is nagyon jó kapcsolatot ápolt a múzeum és az értéktár, közös munkájuk gyümölcsként számos kiadvány jelent meg.

Baloghné Szűcs Zsuzsanna szerint is új lendületet adhat a megállapodás az eddigi munkának.

– Pünkösd vasárnapjára álmodtuk meg az Értékes nap elnevezésű rendezvényünket, ami a vármegyei értékekről szól. A Bereggel kezdtük a bemutatást, és egy rendkívül sikeres rendezvényen vagyunk túl. Ezen felbuzdulva már szervezzük a következő Értékes napot, melyen a szatmári térséget vesszük majd górcső alá – tudatta a múzeumfalu igazgatója, akitől azt is megtudtuk, az intézmény csatlakozott a Magyar Tájházak Szövetségéhez, sőt ennek a vármegyei referens intézménye lett, így szakmailag még színesebben támogathatják majd a vármegyei értéktár munkáját a jövőben.