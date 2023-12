A fiatal kora ellenére nemzetközileg is elismert Sávolt Karolinát megihlették a Nyíregyházi Állatpark gyűrűsfarkú makijai, s nemcsak lefényképeztek, meg is festette az egyik kis kattát. A tizenéves festő, akinek az elmúlt időszakban több kiállítása is volt Budapesten, Dubajban, Nizzában és Barcelonában, közösségi oldalán mutatta meg az elkészült képet és annak modelljét. Karolina egyébként nagyon szereti az állatokat, a legtöbb festményén visszaköszönnek kedvencei, az utóbbi időszakban közzétett festményein kolibrik, jégmadarak, koi pontyok, tukánok is megelevenednek.