A Frim Jakab-emlékérmet 1990-ben alapította az ÉFOÉSZ a neves gyógypedagógus munkássága előtt tisztelegve. A díj célja az olyan szakemberek, illetve közéleti személyiségek elismerése, akik munkájukban kiemelkedő eredményeket értek el az értelmi fogyatékosságügy és az érdekvédelem területén. Megtiszteltetés, hogy karácsony előtt én is átvehettem az Országházban tartott ünnepségen, de a dicséret elsősorban azokat illeti, akik az önkormányzati rendszerben, a civil és egyházi szervezetekkel is együttműködve végzik ezt a nagyon fontos munkát. A díjátadón elhangzott, sok dolog van nálunk, ami egyedi, ilyen a Fogyatékosságügyi Tanács. A városvezetés számára prioritás a velük való kapcsolattartás. A Szociális Gondozási Központ Nappali foglalkoztatóját 2020-ban újítottuk fel. S ha visszagondolunk, Nyíregyháza már megkapta a Hozzáférhető Város Díjat is. Mindez megerősítés és biztatás arra nézve, hogy jó úton járunk.