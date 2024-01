Több helyen is kiállítják

– A Magyar Nemzeti Múzeumban mutattuk be először, ahol hat hónapig volt kiállítva, majd hazatért Geszterédre, hogy a helyiek is megcsodálhassák. Végül a társaságunk úgy döntött, hogy a méltó helye a Jósa András Múzeumban lesz, ahol megfelelő szakmai irányítással akár országos turnéra is indulhat – mondta Rácz János, és megköszönte a szakemberek munkáját, akik nélkül nem készülhetett volna el a csodálatos honfoglaláskori fegyver hiteles rekonstrukciója.

Dr. Rémiás Tibor megköszönte a Geszterédi Aranyszablya Társaságnak, hogy nyolc év munkája után a Magyar Kultúra Napján, január 22-én a szablyát bemutathatják a nagyközönségnek is – a látogatók ezen a napon a honfoglaláskori tarsolylemezeket is ingyen nézhetik meg. Elmondta: a megyében több helyen is kiállítják majd, de már több dunántúli múzeum is jelezte, hogy szeretnék bemutatni a hiteles rekonstrukciót.

Dohanics László, a Kállay Gyűjtemény vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy március 2-án, szombaton a Geszterédtől Rakamazig című kiállítás apropóján családi napot szerveznek, ahol érdekes előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal, hagyományőrzőkkel, íjászattal és sok izgalmas kinti, s benti programmal várják az érdeklődőket, és szeretnének tisztelegni az aranyszablya és a nyolc tarsolylemez előtt is.