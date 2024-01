Kis ünnepségre érkezett a karácsony előtti napokban néhány nyírkarászi fiatal és egy pedagógus a Nyírkarászért Alapítvány kuratóriuma tagjaival együtt a nyírkarászi polgármesteri hivatal házasságkötő termébe. A civil szervezet képviselői – Simon Béláné dr. elnök és két tag, Lakatos Györgyné és Balogh József – ugyanis pénzjutalmat adtak át öt középiskolás diáknak és egy tanárnak.

Támogatás a továbbtanuláshoz

– Az alapítvány alapítóinak kívánsága az volt egykoron, hogy a Nyírkarászon élő tehetséges és szerényebb anyagi körülmények között élő gyermekek továbbtanulását támogassa a szervezet. A fiatalok egy része a tanulmányi eredményükkel, a másik részük sporttevékenységükkel érdemelte ki a jutalmat. A négy leány közül hárman a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium tanulói, az egyikük pedig a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium tanulója – tájékoztatta szerkesztőségünket Simon Béláné dr., a Nyírkarászért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

– Jutalmat vehetett át egy fiatalember is, aki a Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola tanulója.

Édességek, szakkönyvek

– Az alapítók kívánsága volt az is, hogy olyan idős pedagógusokat is jutalmazzunk, akik odaadó munkájukkal segítették a nyírkarászi ifjak fejlődését. A kuratórium most Szabó Imre nyugdíjas pedagógus munkáját ismerte el, és további tevékenységre buzdította a falu kulturális életének színesítésében. A pénzjutalom mellett még édességcsomagot és tanulást segítő matematika- és sakk-könyveket kaptak még a diákok – tette hozzá az elnök asszony.