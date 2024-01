Életrajz hű, hiteles alkotás

A képregény első részében Kölcsey születésétől egészen 1823-ig kalauzolja az olvasót, a második részben már a Himnusz születése bontakozik ki. Az alkotókkal Kertész Sándor beszélgetett, akik elmesélték a képregény elkészítésének folyamatát, hogy milyen komoly kutatómunka előzte meg az alkotást. Figyelni kellett a korhű épületekre, ruhákra, vagy éppen arra, hogyan kezdett el Kölcsey a szeme elvesztése miatt fiatalon kopaszodni, amit meg kellett jeleníteni az eseményszálban. Halmi Zsolt rajzoló elmondta, hogy a képregényben szereplő legtöbb személyről volt korabeli portré, azok alapján rajzolta meg a karaktereket, viszont az olyan helyszínek vagy szereplők, akikről nem maradt fenn semmi, az a fantáziájára volt bízva. Széchenyinek például nem volt szakálla, amikor Kölcsey találkozott vele, így annak is utána kellett néznie, az államférfi hogyan is nézett ki akkoriban. Rengeteg életrajzot kellett átolvasnia Puskás Szabolcs forgatókönyvírónak is, ezekből vette a támpontokat, a fantáziáját Kölcsey magánéletének bemutatásánál engedhette el egy kicsit, mert arról nem maradt fent olyan sok adat.