A napokban rendezték meg Budapesten a Magyar Marketing Szövetség 2023-as Marketing Diamond Awards díjátadóját, melyen a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 5 Marketing Diamond elismerést nyert el.

A Marketing Diamond List-en az elmúlt 3 év eredményei alapján a nyíregyházi teátrum 13 Gyémánt díjjal a 2. helyen áll. 2019-ben a színház 5 Gyémánt díjat kapott, és akkor elnyerte a fődíjat is, az Év marketingaktív vállalkozása lett, 2020-ban pedig a pályázatok kiemelkedő minőségéért a Lounge Group-különdíjat is megkapta. A díjjakkal együtt jár a „marketinggyémánt” elektronikus védjegy is: a cég kommunikációs tevékenysége során a logó számos felületen, kommunikációs csatornán használható. A díj egyben védjegy is, amely a cég elismertségét mutatja.

A díjakat az alábbi kategóriákban nyerték el:

Imázs, márkaépítés kategória (A Móricz Zsigmond Színház márkaépítése - 2023)

Bevezetőkampányok kategória (Szindbád VIP Mozi - A Móricz Zsigmond Színház üzemeltetésében)

Ügyfélélmény programok kategória (A Móricz Zsigmond Színház ügyfélélmény programjai - 2023)

Imázs, márkaépítés kategória (A Bencs Villa a Móricz Zsigmond Színház üzemeltetésében - 2023)

Produkciós és nyomdai gyártások kategória (A Móricz Zsigmond Színház és az általa szervezett programok marketing anyagai - 2023)